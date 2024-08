Snapchat is eindelijk goed te gebruiken op iPad

Social medium Snapchat heeft eindelijk een iPad-app gemaakt. De app is nu te vinden in de App Store op de tablet en dat is erg positief. Op die manier kun je het social medium ook gebruiken op de tablet, hoewel de camera’s natuurlijk wel heel wat minder goed zijn dan die van de iPhone.

Snapchat op de iPad

Het is inmiddels dertien jaar geleden dat Snapchat op de iPhone verscheen en de komst op iPad is dan ook een typisch geval van: ‘Nu pas?’ Veel mensen weten waarschijnlijk niet eens dat er geen iPad-app is, omdat ze er ongetwijfeld vanuit gingen dat die er wel was. Niet helemaal dus, want je was overgeleverd aan een slecht geschaalde iOS-versie ervan, maar nu is daar een betere oplossing voor die ook nog officieel van Snap zelf komt. Snapchat wordt in diverse landen als een van de belangrijkste methoden gebruikt om contact te houden met anderen en daarom is dit misschien wel laat, maar is het beter dan nooit.

Ready to party like it’s 1999? Our 90s AI Lens throws it back to the decade of denim on denim and all plaid everything. See what you and your friends look like decked out in the decade's best trends: https://t.co/ckNt5am853 pic.twitter.com/MwSArVBe5z — Snapchat (@Snapchat) April 26, 2024

De app draait nu native op iPad en dat betekent dat je kunt rekenen op een volledig gevuld scherm van het social medium. Eén van de grootste voordelen hiervan is dat je de snapmap nu in vol ornaat kunt zien. Sommige mensen klaagden dat die landkaart -met alle plekken erop waar vrienden zijn of veel berichten worden gedeeld- erg beperkt is qua zicht op de smartphone, maar op de tablet is die veel uitgestrekter en kun je meer bekijken. Wel is het alleen beschikbaar in portret-modus, dus als je je iPad draait, dan draait het beeld niet mee.

Liefde in plaats van likes

Snapchat is een leuk social medium om veel redenen. Het is heel erg hier en nu en het gaat om liefhebben in plaats van likes. Berichten blijven maar 24 uur staan en daarna zijn ze voor altijd weg. Daarnaast gaat het meer om je eigen vrienden dan om onbekenden, waardoor je dit social medium waarschijnlijk toch wel heel anders gebruikt. Waar het op Instagram vaak zo perfect mogelijk moet zijn, daar is het op Snapchat juist meer dat kijkje achter de schermen, dat niet zo perfecte filmpje dat dus ook weer een momentopname is, in plaats van een beeld dat voor altijd moet blijven bewaard.

HIT ME HARD AND SOFT merch now available for Bitmojis on @Snapchathttps://t.co/GM7KRm1IDp pic.twitter.com/YbQ2Y0FmSG — billie eilish (@billieeilish) May 10, 2024

Ook wordt vaak gezegd dat Snapchat een wat positiever social medium is, al is dat voor sommige mensen ook wel eens anders geweest (en ook niet zo gek: waar mensen bijeenkomen gaat er nu eenmaal wel eens iets mis). Daarnaast heeft het toffe filters met augmented reality en biedt het mogelijkheden om je foto’s zelfs al na een keer kijken automatisch te laten verwijderen.

Tablet-Snapchat

En dat alles is nu dus ook met alle pracht en praal op iPad beschikbaar. Het opmerkelijke is dat Snapchat niet het enige social medium is dat zo ondergerepresenteerd is op de iPad. Ook Instagram heeft nog geen native iPad-app waardoor je toch weer naar een soort iPhone-scherm kijkt op de tablet. Het is bizar als je bedenkt dat Snapchat en Instagram 800 miljoen en 2,4 miljard maandelijkse gebruikers hebben. Tegelijkertijd zien de bedrijven natuurlijk ook waar iedereen zoal vandaan surft en zal het ongetwijfeld aan de hand daarvan budgetten incalculeren.