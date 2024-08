Familie klaagt app aan voor niet optreden tegen pestkoppen

Belofte maakt schuld, zeker in een land als de Verenigde Staten. Hoewel, de dienst Yolo stopte een melding zijn app waarin stond dat mensen een ban zouden krijgen als ze de app niet volgens de regels gebruikten en als ze mensen lastigvallen met berichten. Families vinden dat de app dit onvoldoende naleefde, waardoor ze geld willen zien. Dat pakt anders uit.

Kat in de magnetron

We staan in Nederland bekend als een nuchter volkje. We vinden het belachelijk dat er in het boekje van een magnetron moet staan dat het niet geschikt is om je kat in te stoppen, of dat je bekertje koffie hete inhoud kan bevatten. Aan de andere kant snappen we de mensen die zulke rechtszaken aangaan wel: je kunt er goed geld mee verdienen. Maar goed, als je een app gebruikt die belooft iets te doen waarvan je weet dat het onmogelijk is, dan zou je dat met een korrel kunnen nemen.

De rechter is dat met ons eens: een app kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een probleem in de app waardoor misbruik ervan doorgang kon vinden. Net als dat je van een X ook niet kunt verwachten dat het direct alle foute posts verwijdert. Daar zijn deze Amerikaanse gezinnen het niet mee eens: wie wat belooft moet dat nakomen. Deze mensen zijn niet per se gedreven door financieel gewin. Een jongen pleegde zelfmoord omdat hij berichten ontving via Yolo. Hij wist niet van wie, maar wel dat het iemand was die hij waarschijnlijk kende.

Yolo

Een tragisch geval, waarbij Yolo nooit antwoordde of ondersteuning bood om het te laten stoppen. E-mails bleken niet aan te komen bij de mensen van de app, die onder andere binnen Snapchat geïntegreerd was. Een technische designfout die mogelijk had kunnen zorgen dat deze tragedie kon worden afgewend. Als je niet kunt alarmeren, is dat wel een probleem. Tegelijkertijd kan een bedrijf achter een app niet verantwoordelijk worden gehouden, stelt de rechter. Inmiddels staat Snap Yolo niet meer toe: of enige andere vorm van anoniem berichten sturen, schrijft TheVerge.

Toch zijn de families nog niet gerustgesteld. Er werken 10 mensen bij Yolo en die kunnen onmogelijk alles in de app bijhouden, stellen ze. Dus dan mogen ze ook die belofte niet doen. Het is alleen de vraag in hoeverre de belofte juridisch bindend is. Het zou in een notificatie zeggen dat het mensen bant als ze kwaadwillend berichten sturen. Volgens Sectie 230 van de communicatiewet kan Yolo niet verantwoordelijk worden gehouden voor de posts van zijn gebruikers. En dat is maar goed ook: zou dat wel het geval zijn, dan zou het rechtszaken regenen tegen allerlei social media-diensten.