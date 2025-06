Snap Spectacles hands-on: we droegen de voorloper van Specs

Ook Nederlandse ontwikkelaars

Hoeveel van dit type AR-Spectacles er in Nederland zijn kon Snap niet vertellen, maar er zijn ook in Nederland veel enthousiaste ontwikkelaars die augmented reality-kunsten gebruiken om games en ervaringen te bieden op het platform. Niet elke ontwikkelaar zal het kunnen bekostigen, want je koopt de bril niet, je betaalt maandelijks 110 euro per maand en krijgt de bril dan te leen. Wel zijn er kortingen voor studenten die ermee aan de slag willen. Hoe dan ook, het is dus niet echt een ervaring voor het grote publiek, maar het moge duidelijk zijn dat dit wel de generale repetitie is voor de Specs straks uitkomt. Verschillende apps die Snapchat al noemde voor Specs zagen we op de Spectacles voorbijkomen, waaronder Wisp World van Liquid City.

Tijdens onze hands-on-sessie kregen we de kans om verschillende apps te spelen. Het begon met tekenspel Finger Paint. Hiermee kun je 3D-tekenen, dus alsof je een tasbare sliert in de lucht maakt die blijft hangen. Je kiest een kleur, vervolgens knijp je met je duim en wijsvinger om daadwerkelijk te tekenen. Je kunt er helemaal omheen lopen en de bril weet precies hoe hij je de tekening moet laten zien zodat het net lijkt alsof hij zich echt in de ruimte bevindt. Sowieso is de aansturing van deze bril allemaal met de handen. Open je linkerhandpalm en je ziet er knoppen op geprojecteerd door de bril, waarmee je het menu met apps kunt openen en apps kunt afsluiten, maar ook naar instellingen kunt gaan.