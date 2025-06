Snap lanceert zijn augmented reality-bril Specs in 2026 voor het publiek

Snap heeft aangekondigd dat de nieuwe augmented reality-bril Specs in 2026 verschijnt voor een breder publiek. Dit heeft het gepresenteerd tijdens de Augmented World Exhibition 2025. Het gaat om een lichtgewicht bril die virtuele beelden projecteert op de echte wereld.

Specs

De bril maakt het mogelijk om games te spelen en dankzij machine learning begrijpt het de wereld om je heen. De bril biedt AI-ondersteuning in 3D, wat inhoudt dat deze Specs onder andere gebruikmaakt van AI om tekst te vertalen en valuta om te rekenen, maar het kan ook recepten voorstellen en je meenemen op avonturen in Wisp World. In 2024 verscheen de laatste bril van Snapchat, de vijfde generatie Spectacles, maar nu komt het dus met deze Specs. Of nou ja, nu: in 2026 pas.

Snapchatters blijken AR-lezen regelmatig te gebruiken, namelijk 8 miljard keer per dag. Er zijn met de AR-tools van Snap ook al meer dan 4 miljoen lenzen gebouwd. Ook is er Drum Kit waarmee je via een interactieve AR-laag op een echt drumstel makkelijker kunt leren drummen. Ook is er Pool Assist waarmee je betere stoten leert maken met poolen. Zo zijn er voor veel hobbies en facetten van het leven wel AR-opties te vinden. Van koken tot reizen, tot sport en spel.