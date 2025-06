Je kunt straks Snapchat gebruiken op je Apple Watch

Social medium Snapchat wil zorgen dat de 900 mensen die het gebruiken makkelijker kunnen communiceren met hun vrienden en familie. Daarom is er nu niet alleen Snapchat op smartphones, maar ook op de smartwatch. Op Apple Watch kun je de Snapchat-app downloaden en allerlei dingen doen om met anderen in contact te blijven.

Snapchat-app op Apple Watch

Verwacht niet de wereld, want dat kan Snapchat je op je pols niet geven. De app biedt niet de mogelijkheid om foto’s te maken en naar je vrienden te sturen, maar wel om je berichtjes bij te houden en te reageren op anderen. Dat kon ook al als je meldingen liet spiegelen van je iPhone, maar nu is het een betere ervaring. Je kunt het kleine toetsenbord op je pols gebruiken om letters te typen, maar dicteren is ook een optie, waarbij je zegt wat je wil zeggen en je klokje er getypte tekst van maakt.

Het is een dapper initiatief in een wereld waarin veel andere bedrijven de Apple Watch juist verlaten met hun apps. Instagram, Slack, Trello, zelfs Uber bieden geen apps meer op het horloge van Apple. De reden erachter was voor Instagram onder andere dat een update van het besturingssysteem ervoor zorgde dat Apple alleen nog native apps toestond die gebouwd waren in watchOS, terwijl Instagram op Watchkit was gebouwd. Bovendien was de gebruikerservaring op het kleine scherm erg beperkt, waardoor een volledige app niet nodig was. De pushnotificaties zijn voldoende en daar is geen app voor nodig. Uber schijnt simpelweg een laag gebruik te hebben op de Watch zelf en is er daarom mee gestopt: het ondersteunen van een app kost immers tijd en geld.