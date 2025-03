AI-lenzen voor video’s op Snapchat geven je een vos

Een vos, een wasbeer of bloemen? Snapchat lanceert zijn drie eerste AI-lenzen voor video. Hiermee kun je dieren in je video zetten met kunstmatige intelligentie. De vos krult lekker op je schouder, de wasbeer neemt met zijn vrienden je hele scherm over en de bloemen komen voor je als een soort kader.

AI-lenzen voor Snapchat-video’s

De bloemen zijn vooral een leuke toevoeging, omdat bloemen zo klassiek Snapchat zijn. De hoeveelheid vrouwen die op den duur een bloemenkrans op zijn Tinder-profiel had staan was groot. Op het blog van Snap kun je zien hoe de dieren eruitzien wanneer ze in videovorm zijn, bewegend en al.

Snap heeft de lenzen net aangekondigd en biedt ze aan aan Snapchat Platinum-leden. Het Platinum-abonnement kost 9,99 euro per maand en biedt Snapchat+ zonder gesponsorde Snaps of lenzen met reclame. Het is voor het eerst dat het social medium met AI-lenzen voor video komt. Het geeft aan dat er elke week nieuwe lenzen bijkomen. De lenzen zijn bij Snap zelf gemaakt en het schrijft dat het benieuwd is wat Snappers ermee gaan doen.