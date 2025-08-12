400 miljoen mensen gebruiken Threads van Instagram

Mark Zuckerberg heeft waarschijnlijk een flinke slagroomtaart besteld, want hij mag de medewerkers van Threads trakteren. De X-achtige app die onder de paraplu van Instagram hangt heeft maar liefst 400 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Een giga-aantal, maar er worden wel wat vraagtekens bijgezet: het is immers zodanig gelinkt aan Instagram en wordt ook uitgelezen op dat social medium, dat het moeilijk is om te weten of mensen echt bewust voor Threads kiezen.

400 miljoen maandelijks actieve gebruikers voor Threads

Tegelijkertijd is het alsnog knap hoe een social medium dat slechts twee jaar oud is al zo’n enorme achterban heeft weten te verzamelen. Binnen vijf dagen gebruikten 100 miljoen mensen het al, maar dat is in de jaren daarna dus flink uitgebreid. Meta’s Threads is ook vooral bedoeld om hersenspinsels te delen, in plaats van foto’s die weer meer tot Instagram behoren.

Threads werd in januari 2023 pas ontwikkeld en was bekend als Project 92. Het was een heel direct antwoord op Twitter, dat sinds Elon Musk het overnam en X noemde, een nogal andere kant op ging. Threads-berichten mogen 500 tekens lang zijn en video’s 5 minuten. In eerste instantie was Threads niet bij ons beschikbaar, omdat het niet aan de EU-regels rondom gegevensbescherming voldeed. Verder wordt er sinds dit jaar eindelijk de optie toegevoegd om mensen direct messages te sturen, al is niet iedereen er blij mee: vooral een groep vrouwen zien dat liever niet, omdat ze veelvuldig worden lastiggevallen.

Mensen die op Threads zitten, doen dat gemiddeld 34 minuten per maand, blijkt uit onderzoek. Dat is niet veel: de dagelijkse betrokkenheid is dus heel wat anders dan de maandelijkse betrokkenheid. En, ter vergelijk, mensen spenderen op X gemiddeld 23 minuten. Per dag.