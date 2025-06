Snapchat introduceert Lens+: abonnement speciaal voor lenzen

Ook in Nederland beschikbaar

Snapchat Lens+ is ook in Nederland beschikbaar. We kwamen het niet in ons profiel tegen, maar wel toen we door de Snapchat-filters heengingen. Lens+ kost 7,99 euro per maand, maar als je het per jaar neemt kost het 2,92 euro per maand. Ook is er een Vrienden en familie-optie voor 2 euro per maand per lid. Wil je ook geen advertenties zien, dan kun je voor Platinum kiezen van 9,99 euro per maand. Het lijkt geen slecht idee om er nog een abonnement bij te doen: meer dan 15 miljoen mensen hebben Snapchat+, het eerdere abonnement waarmee je het eerst toegang krijgt tot nieuwe appmogelijkheden.

Verder gaat het lekker met Snap: het heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 1,36 miljard dollar gedraaid, wat een groei is van 14 procent. Zoals de heren van #spon recent al zeiden, denken zij bovendien dat Snapchat een grotere rol gaat spelen in Nederland. We zijn vooral benieuwd naar de andere tak van sport die het social medium bedrijft, want het heeft eerder deze week zijn nieuwe augmented reality-bril aangekondigd, Specs. Daar heeft het nog weinig over losgelaten, maar het komt in 2026. Ongetwijfeld zijn die augmented reality-ervaringen die je krijgt met Lens+ daar ook deel van.