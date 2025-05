Wat er de laatste jaren is veranderd in het werken met influencers

Maar AI je posts laten schrijven, dat kun je doen, maar vergeet het niet te controleren. “Je kunt AI zeker goed gebruiken voor je post, maar je moet het altijd controleren. Ook kun je een script laten schrijven voor een influencer, maar AI is vooral de aanvullende rol, niet de vervangende rol. Het is een soort extra medewerker slash sparringpartner binnen je team.” We horen ook wel van AI-chatbots die DM’s beantwoorden, maar dat vinden de mannen niks. “Het is niet voor niets social media, beetje triest als je dan je DM’s laat beantwoorden door AI. Anders is het een soort massacommunicatie en dat is juist wat sociale media niet hoeft te zijn. Aan de andere kant zie je op OnlyFans dat andere mensen inboxen beheren, dus als je de illusie hoog weet te houden dat het in de influencer zelf is: waarom niet? Het moet alleen wel heel goed werken: als ik een pakketje bij Bol bestel en er is iets niet goed, en de chatbot helpt me niet goed, dan is dat heel irritant.”

Snapchat als grote verrassing

We zijn inmiddels een paar jaar verder nadat we het laatst met #spon spraken: is er veel veranderd qua wet- en regelgeving in de wereld van influencers? “Er ligt nu wel meer vast. De regels zijn in Nederland vastgelegd en er wordt nu meer lijn in gebracht op Europees niveau. Wel loopt de wet achter: nu zie je dat influencers content maken met kinderen, maar dat moet wel onder goede omstandigheden zijn. Daar mag nog wel meer wetgeving voor komen, zeker voor wie niet naar de morele inhoud kijkt. Wij doen dat als mediabedrijf wel, we willen hier ook in voorlopen, maar we zien dat niet iedereen dat doet. Soms moeten we briefings opstellen van wat wel en niet binnen de normen en waarden van deze tijd kan, omdat bedrijven wensen hebben die niet ethisch verantwoord zijn.”

En de toekomst, waar hangen we dan uit? De mannen van #spon denken dat Snapchat een grote verrassing wordt. “Dat kan wel eens een comeback maken. Het is onder jongeren al het nummer 1 communicatieplatform. Mensen gaan niet meer WhatsAppen, ze praten via Snapchat. Ook zijn de beloningen voor influencers er niet mals. De revenueshare op advertentie-inkomsten is op Snapchat het hoogste van alle platformen. Het duurt misschien even voor bedrijven het ook aandurven, want Snapchat was altijd dat platform waarmee je naaktfoto’s stuurde, maar als ze daar overheen zijn, dan kan het vleugels krijgen. We verwachten een grote verschuiving van het grote publiek naar Snapchat. Zoals millennials sociale media hebben gepusht bij boomers, zo zullen Gen Z en Gen Alpha dat doen met Snapchat.”