Instagram komt met iets nieuws waar YouTube geld voor vraagt

Instagram is van plan om iets nieuws te lanceren wat al langer bestaat op YouTube. Echter is het grote verschil dat YouTube er geld voor vraagt en het op Instagram waarschijnlijk gratis is. Het gaat om een picture-in-picture-modus, wat inhoudt dat je ondertussen naar een andere app kunt gaan en Instagram in een klein vakje blijft afspelen, boven die app. Zo kun je Reel na Reel na Reel gewoon blijven kijken, terwijl je ondertussen aan het WhatsAppen of browsen bent.

Picture-in-picture op Instagram

YouTube heeft ook een mogelijkheid om picture-in-picture te kijken, maar die behoort grotendeels toe tot het Premium-abonnement. Normaliter stoppen YouTube-video’s in andere gevallen met afspelen, maar met Picture-in-Picture kun je ondertussen gewoon doorkijken. Dat is handig als er bijvoorbeeld een nieuwe trailer van een film is en je vrienden er volop over praten: je kunt het gesprek dan blijven volgen en de trailer zelf meekijken. In het geval van Reels is dat ook zo: vaak genoeg sturen vrienden elkaar video’s van Instagram en wordt daar flink over gesproken.