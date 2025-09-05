Instagram komt met iets nieuws waar YouTube geld voor vraagt

By: Laura Jenny
Instagram is van plan om iets nieuws te lanceren wat al langer bestaat op YouTube. Echter is het grote verschil dat YouTube er geld voor vraagt en het op Instagram waarschijnlijk gratis is. Het gaat om een picture-in-picture-modus, wat inhoudt dat je ondertussen naar een andere app kunt gaan en Instagram in een klein vakje blijft afspelen, boven die app. Zo kun je Reel na Reel na Reel gewoon blijven kijken, terwijl je ondertussen aan het WhatsAppen of browsen bent.
YouTube heeft ook een mogelijkheid om picture-in-picture te kijken, maar die behoort grotendeels toe tot het Premium-abonnement. Normaliter stoppen YouTube-video’s in andere gevallen met afspelen, maar met Picture-in-Picture kun je ondertussen gewoon doorkijken. Dat is handig als er bijvoorbeeld een nieuwe trailer van een film is en je vrienden er volop over praten: je kunt het gesprek dan blijven volgen en de trailer zelf meekijken. In het geval van Reels is dat ook zo: vaak genoeg sturen vrienden elkaar video’s van Instagram en wordt daar flink over gesproken.
Maar dit kan ook fijn zijn als je bijvoorbeeld vast in de stemming wil komen voor je vakantie naar Zuid-Afrika, en je alvast wat Zuid-Afrika-beelden aan wil hebben terwijl je research doet. Maar het zal vooral wat meer random worden gebruikt: gewoon lekker Reels aanzetten die toch steeds na elkaar blijven afspelen, terwijl je ondertussen iets anders doet. Je kunt zelf kiezen waar de verkleinde versie van het Instagram-scherm komt te staan, dus als het in de weg staat, kun je het gewoon een andere kant toe swipen.
Het is een nieuwe functie die komt naar aanleiding van vragen van gebruikers. Instagram-verantwoordelijke Adam Mosseri zei toen hij er eerder naar werd gevraagd dat hij met zijn mensen ging overleggen en nu blijkt dat het als een goed idee wordt gezien, want het komt er. Dat is ook niet zo gek, want Instagram heeft er zelf ook baat bij als je zo lang en zoveel mogelijk naar Reels kijkt.
Het is nog niet voor iedereen beschikbaar: een selecte groep gebruikers heeft in de afgelopen dagen de melding ‘Probeer Picture-in-Picture’ voorgeschoteld gekregen, waarna ze de nieuwe functie kunnen uitproberen. De functie is nog niet op andere manieren in te schakelen, je moet eerst die pop-up krijgen.
Instagram is sinds deze week ook beschikbaar op de iPad.
