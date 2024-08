A Faking It Special over Andrew Tate: Icon Or Toxic?

Kun je aan iemand zien dat hij liegt? Absoluut, menen de experts van Faking It. Lichaamsexpert Cliff Lansley (‘The Watcher’) kan aan de kleinste bewegingen (micro gestures) aflezen of iemand de waarheid spreekt of niet. Een ader die opzwelt, een been dat trilt of een hoofd dat heel subtiel nee schudt, terwijl de persoon zelf het tegenovergestelde beweert. Taalexpert Dawn Archer (‘The Listener’) ontleedt de zinnen gedetailleerd en kan aan een opmerkelijke woordkeuze merken of iemand ergens omheen draait. Kerry Daynes (‘The Profiler’) kijkt als forensisch psycholoog vooral naar het gedrag van de vermeende leugenaar en analyseert de patronen die soms al vanaf diens jeugd spelen. Journalisten, biografen en betrokken rechercheurs completeren de analyse door meer te vertellen over de achtergrond van de vier personen die aantoonbaar een loopje met de waarheid nemen. In een nieuwe A Faking It Special buigen de experts zich dit keer over influencer en voormalig kickboxer Andrew Tate.

Andrew Tate: Icon Or Toxic?

Snelle auto’s, extreme rijkdom en een jetset-lifestyle hebben online influencer Andrew Tate tot een held gemaakt voor zijn wereldwijde schare van jonge mannelijke fans. Maar zijn motiverende boodschappen over zelfverbetering gaan vaak gepaard met regelrechte vrouwenhaat. Hoe moeten we zijn masculiene macho-uitspraken duiden? Als ongevaarlijke grappen of als aansporing tot geweld?

In een spraakmakend interview met de BBC ontkent hij veel van zijn uitspraken ooit gedaan te hebben, maar de Faking It-experts prikken er dwars doorheen en zien ook hoe hij zijn retorische talenten koppelt aan een agressieve spreekhouding. Daarbij duiken ze ook in zijn geschiedenis en kijken ze hoe de viervoudige kickbokskampioen zich via dubieuze webcambedrijven opwerkte tot de ‘King of Toxic Masculinity’ met miljoenen online volgers. Was zijn verontrustende houding tegenover vrouwen er altijd al? Of is zijn seksistische persoonlijkheid slechts een daad om zijn online profiel een boost te geven? Wie is Andrew Tate in werkelijkheid en hoe verhoudt hij zich tot de waarheid?

Andrew Tate: Icon Or Toxic? A Faking It Special is vanaf maandag 26 augustus te zien op HBO Max.