Films en series die in 2024 verschijnen op HBO Max

HBO Max gaat natuurlijk een wat vreemd jaar tegemoet in Nederland. Het gaat samen met Discovery+, maar het mag geen Max gaan heten, hoe het wel in andere landen heet. Het is nog onbekend wanneer dat staat te gebeuren, maar moet ergens in het voorjaar zijn. Niet dat het verder veel uitmaakt qua content die eraan komt: die komt namelijk nog steeds. We zitten middenin een nieuw seizoen True Detective en er is meer.

The Penguin

HBO is natuurlijk van Warner Bros. en dat betekent: DC Comics. DC heeft het niet heel makkelijk als het om films gaat, maar de serie The Penguin kan interessant worden. Het bevat Cristin Milioti, Clancy Brown en Rhenzy Felix. We houden van het rauwe randje van Gotham City, waar Batman zich afspeelt, en dat is ook waar The Penguin plaatsvindt. We moeten er nog wel even op wachten: dit komt pas in de herfst van dit jaar.