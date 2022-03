​5 dingen die beter kunnen aan HBO Max

We kunnen inmiddels al een paar weken genieten van HBO Max. De nieuwe streamingdienst lijkt na een korte rondvraag in onze kringen erg populair, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Deze vijf dingen zouden de streamingdienst aanzienlijk verbeteren.

1. Het niet hoeven kijken naar intro’s en outro’s Kijk je The OC op HBO Max, dan krijg je na het intro de knop ‘Skip intro’ te zien. Daar wil je niet op drukken, want dan skipt hij straks een stuk van de eerste scènes van de nieuwe aflevering. Ook ben je verplicht om elke keer de hele aftiteling van een aflevering te kijken voordat de nieuwe automatisch begint. Bij een serie als The OC zit je dus 92 keer naar de aftiteling te kijken als je je afstandsbediening niet bij de hand hebt. Naast dat je dus ook 92 keer het intro moet kijken en dat maakt het toch iets minder lekker bingebaar.

2. Een eigen HBO Max Original hitserie HBO Max heeft natuurlijk de populaire content van HBO, maar echte grote HBO Max Originals zijn er nog niet. Er zijn wel een aantal HBO Max Originals die zeer vermakelijk zijn, maar geen enkele serie waar iedereen over praat. Peacemaker, Raised by Wolves, The Flight Attendant en Looney Tunes Cartoons zijn allemaal bijzonder op hun eigen manier, maar geen enkele serie weet een House of Cards-, Stranger Things-, WandaVision- of Mocro Maffia-status te behalen. Met andere woorden: er zijn geen HBO Max Originals waarvoor je de streamingdienst zou afsluiten, maar er is gelukkig wel een heleboel niet originele content die je niet op andere streamingdiensten vindt.

3. De optie om een film of serie niet meer te tonen Deze mogelijkheid zouden we ook heel graag bij Netflix zien, namelijk de mogelijkheid om films of series niet meer in de bibliotheek te zien. Denk bijvoorbeeld aan series die je allang hebt gezien of die je simpelweg niet wil zien omdat het je genre niet is. Het zou een stuk overzichtelijker zijn als je die series in een apart tabblad kunt zetten, waardoor je ze als je wil nog wel kunt bereiken, maar ze niet constant je bibliotheek ‘vervuilen’. Het zou zo’n verademing zijn als je Friends of And Just Like That weg kunt zetten wanneer je het allang hebt gezien.

4. De mogelijkheid om series en films te beoordelen Netflix heeft het in zekere mate wel: je kunt een serie of film beoordelen. Hierdoor kun je het algoritme dat je nieuwe content aanraadt iets meer naar je hand zetten. HBO Max heeft zo’n handig snufje niet, waardoor je hier geheel bent overgeleverd aan wat het HBO Max-algoritme voor je bedenkt (al is dat ongetwijfeld ook op basis van je kijkgedrag). Een beoordelingssysteem hoeft niet heel uitvoerig te zijn: bij Netflix is het ook een kwestie van duim omhoog of duim omlaag. Verder staat er niet heel veel aan icoontjes bij een film of serie op de HBO-streamingdienst, dus er kan best een beoordelingsicoontje bij.

5. Meer Nederlandse content HBO Max liet het bij de presentatie van HBO Max in Nederland al weten: het doet nog even geen uitspraken over potentiële Nederlandse content. Er zijn wel Nederlandstalige films te vinden, maar nu alleen Mannenharten. Later komen bijvoorbeeld De Piraten van Hiernaast en De Beentjes van Sint-Hildegard bij, maar dat is erg mager. Ook heeft het nog geen uitspraken gedaan over mogelijke Nederlandse HBO Max Originals. Hierdoor is het nu een nogal Amerikaans feestje, al zijn er ook films en series uit andere landen te vinden. Het is allemaal nog wat mager en zeker als je graag films en series van Nederlandse bodem wil kijken, dan zit je bij HBO Max op dit moment totaal niet aan het goede adres.