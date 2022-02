Vanaf 8 maart is HBO MAX beschikbaar in Nederland

HBO Max, de premium streamingdienst van WarnerMedia, is vanaf 8 maart 2022 in Nederland beschikbaar, dat is vandaag bekend gemaakt. HBO Max biedt een breed scala aan hoogstaand entertainment van wereldberoemde merken, waaronder Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals en nog veel meer. De abonnementsprijs maken ze alleen nog niet bekend, dat zal pas dichter bij de lancering bekend worden.

Volop films en series

HBO Max brengt nieuwe en iconische series en films van Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network en Max Originals voor de eerste keer samen op één plek. Warner Bros. films zoals Dune, Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, Space Jam: New Legacy en Tom and Jerry vinden hun thuis bij HBO Max. Warner Bros. titels die in de toekomst in de bioscoop zullen verschijnen, zullen al 45 dagen na bioscooprelease op het platform te zien zijn.

Kwaliteitscontent van HBO bestaat uit o.a. Game of Thrones, The Sopranos, Succession, Scenes from a Marriage, Mare of Easttown, The Undoing, Sex and the City, Westworld (dit jaar verschijnt seizoen 4) en Euphoria (incl. seizoen 2). Ook zal The Gilded Age, de nieuwe serie van Julian Fellowes (Downton Abbey) beschikbaar zijn en verschijnt later dit jaar deGame of Thrones prequel House of the Dragon op HBO Max.

Nieuwe Max Originals zijn o.a. And Just Like That… (het nieuwe hoofdstuk van Sex and The City), Peacemaker (een spinoff van The Suicide Squad met John Cena), Raised by Wolves seizoen 2 (van uitvoerend producent Ridley Scott), en Sex Lives of College Girls (geschreven door Mindy Kaling). Daarnaast zijn succesvolle Max Originals zoals Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, The Flight Attendant (met dit jaar een tweede seizoen) en Gossip Girl ook beschikbaar.

Europese Max Originals die op het platform zullen verschijnen zijn o.a. Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, Ruxx, The Thaw, The Informant en Garcia! Ook is er reality entertainment zoals Expecting Amy, Finding Magic Mike en Selena + Chef (een kookprogramma met Selena Gomez). Kids content bestaat uit o.a. Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons en The Powerpuff Girls.

Beschikbaar

HBO Max zal beschikbaar zijn via de voornaamste apparaten en platformen, waaronder smart TV’s (Samsung, LG en Android TV), via streamingapparaten (Apple TV 4K en Google Chromecast), game consoles (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S) mobiele telefoons en tablets (iPhone, iPad, iPod Touch en Android™), en online via de eigen website.

Nog een streaming dienst

Na Netflix, Disney+, Amazon Prime, Videoland, NLZiet, en het eveneens nog te lanceren Viaplay komt er met HBO MAX dus weer een extra streamingdienst bij in Nederland. Netflix is nog altijd de onbetwiste koploper in Nederland, maar hoeveel streamingdiensten kunnen we nog hebben.