10 goede films en series om te kijken op HBO Max

Nog een aantal uur en HBO Max is live in Nederland. De streamingdienst is de nieuwe manier voor Nederland om HBO te kijken, maar naast het bekende HBO-aanbod zijn er ook HBO Max Originals te bekijken. Deze 10 goede films en series kun je meteen op HBO Max bekijken als het live gaat. 1. Euphoria Het tweede seizoen zorgde voor zoveel buzz op social media, dat sommige mensen wekenlang amper online zijn geweest uit angst voor spoilers. De hype is real met Euphoria, waarin het multitalent Zendaya de sterren van de hemel speelt als een tiener die een nogal moeilijke opvoeding heeft, mede nadat haar vader is weggevallen. Dat haar tienerjaren mede dankzij haar klasgenoten ook heel intens is, dat zie je in het prachtige, soms bijna poëtische Euphoria met zijn donkere stijl en sterke soundtrack.

2. Zack Snyder’s Justice League Voordat je nu denkt: die Justice League-film was toch heel slecht? Klopt, maar dat komt omdat regisseur Zack Snyder het project vervroegd moest verlaten. Inmiddels heeft hij de film helemaal gemaakt zoals hij hem altijd heeft bedoeld en dat biedt niet alleen een stuk meer context: het blijkt ook echt een film met een ziel te zijn. Het is met ongeveer vier uur wel een lange zit, maar het mooie is dat je hem op HBO Max ook over meerdere dagen kan spreiden.

3. Insecure Insecure is voor veel mensen een enorm herkenbare serie, wat hem zo sterk maakt. Het draait om de levens van verschillende zwarte vrouwen in een tijdperk waarin constant alleen maar over de sterkte zwarte vrouw of de angry black woman wordt gesproken. Insecure laat ook een groot deel van de echte zwarte vrouw zien en die komt in veel schakeringen. Ongemakkelijk, onzeker, klunzig: in Insecure wordt het op magnifieke wijze opgetekend.

4. Succession Succession is net als Euphoria een van de recente grote hits die je op HBO Max kunt vinden. Deze serie, die draait om een soort dysfunctionele familie, weet op magnifieke wijze het familieleven vast te leggen. Het is een comedy, maar het gaat duistere onderwerpen zeker niet uit de weg. Sommige mensen noemen het zelfs de beste serie over psychologische oorlogsvoering ooit. Er zitten ook wel typetjes in, die je stuk voor stuk wil leren kennen, zelfs al zijn het de meest verschrikkelijke mensen.

5. Dune Dune draaide een paar maanden geleden nog in de bios en is een van de grootste filmreleases van vorig jaar. Gebaseerd op de oude films en het boek, is Dune een gigantisch epos dat uiteindelijk meerdere films zal beslaan. Dit eerste deel, met daarin onder andere de meest populaire acteur van de laatste jaren, Timothée Chalamet, is voor mensen die Dune nog niet kennen waarschijnlijk even wennen, maar tegelijkertijd wordt er zo’n sterk thema neergezet, dat je je wel moet laten opslokken alsof je door een woestijnworm bent getroffen. We kunnen niet wachten op het tweede deel, maar het eerste deel staat alvast op HBO Max.

6. The Flight Attendant Er zijn nog niet heel veel HBO Max Originals, maar The Flight Attendant is er één van en die bevalt goed. Hierin zien we The Big Bang Theory’s Kaley Cuoco in de rol van een stewardess. Wederom is dit een zwarte comedy met een goede dosis drama, terwijl alles tegelijkertijd soms een beetje te perfect lijkt. Soms is het net zo snel als een gemiddeld gesprek in Gilmore Girls, maar aan de andere kant blijft dat toch de aandacht trekken.

7. Interview with the Vampire Er staan op HBO Max niet alleen nieuwe series en films, maar ook de echte klassiekers. Interview with the Vampire bevat niet alleen een sterrencast van Tom Cruise én Brad Pitt als vampiers, maar ook een kleine Kirsten Dunst die zich als jonge vampier staande moet houden tussen de mannen. Er is geen enkele film zoals Interview with the Vampire en als je hem nog nooit gezien hebt, neem dan het feit dat hij hier en daar wat gedateerd is voor lief en geniet.

8. Chernobyl We hebben vaker over Chernobyl geschreven, omdat het simpelweg een briljante serie is. In deze serie wordt de ramp met de kerncentrale op bijzondere wijze uitgetekend en prachtig verteld via het acteertalent van Jared Harris. Deze serie gaat door merg en been: de keuzes die worden gemaakt blijven je verbazen en het is allemaal zo levensecht, dat het zelfs de meest koele kikker ongemakkelijk doet voelen.

9. Boardwalk Empire Hoewel HBO’s The Sopranos vaak wordt genoemd als de beste maffiaserie ooit, willen we een lans breken voor Boardwalk Empire. Deze serie is een geweldige mix van de roaring 20s, de droogleggingsproblematiek, een aantal heel interessante figuren en heerlijke onvoorspelbaarheid. Je weet aan het begin van een scène nooit hoe hij eindigt. Gaan ze zoenen of schieten? Er wordt in Boardwalk Empire een fantastische setting neergezet uit tijden die helaas (en gelukkig!) vervlogen zijn.

10. Wonder Woman 1984 Het is geen goede film, maar de kans is groot dat je deze in de bioscoop hebt gemist. Het zou zonde zijn als je hem nooit keek, want Gal Gadot blijft schitteren als Wonder Woman. De vijand in de vorm van Kristen Wiig is een beetje een gekke keuze, maar zeker op deze Internationale Vrouwendag is dit de perfecte film om te kijken. Vermakelijk, met geweldige special effects en een heel grappige rol van Chris Pine.

Wild card: Fantastic Beasts Yes, we beloven er 10, maar we geven er 11. Fantastic Beasts is een heel toffe Harry Potter-spin-off waarin Eddie Redmayne de show steelt als de wat klunzige, onzekere maar tegelijkertijd enorm slimme Newt. Wat deze reeks zo mooi maakt, dat is de worldbuilding: je stapt in Fantastic Beasts niet helemaal dezelfde wereld binnen als in Harry Potter, maar een minstens net zo interessante wereld waarin heel, nou ja, fantastische beesten leven en de magie net zo hevig tot leven komt.

HBO Max lanceert dinsdag 8 maart in Nederland. Meer weten? Lees dan ons artikel met daarin onder andere de prijsinformatie.