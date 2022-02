Abonnementsprijs HBO Max in Nederland is 7,99 euro

HBO heeft aangekondigd wat de nieuwe streamingdienst HBO Max gaat kosten. Je bent er maandelijks 5,99 euro aan kwijt voor basic (HD/720p), maar de normale variant is 7,99 euro (full HD/1080p en 4K). Wel is er in maart een promotie: dan krijg je HBO Max voor de helft van de prijs (nu is dat 2,99 euro voor basic en 3,99 euro voor normaal), voor de rest van je leven, zolang je aaneengesloten abonnee blijft. Het aanbod geldt tot 31 maart 2022. De streamingdienst ondersteunt 5 profielen per account en een ongelimiteerd aantal apparaten. Ook is het mogelijk om naar online ook offline content te bekijken, al moet je hiervoor uiteraard wel wanneer je online bent selecteren wat er moet worden gedownload voor offline.

HBO Max HBO heeft net als Disney verschillende categorieën/merken: bij Disney is dat Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, etcetera, maar bij HBO is er HBO, Max Originals, Warner Bros, DC en Cartoon Network. Dit kun je per merk in ieder geval verwachten: HBO - Game of Thrones, Euphoria, Sex and the City en Succession Max Originals - Gossip Girl reboot, The Flight Attendant, Raised by Wolves en Harry Potter Warner Bros – The Big Bang Theory, Friends, Casablanca, Ocean’s Eleven en The Excorcist DC – The Dark Knight Rises, batwoman, the Suicide Squad, Doom Patrol en Wonder Woman Cartoon Network - Teen Titans Go, Gumball, Looney Tunes, Scooby Doo en Adventure Time Grote films komen al 45 dagen na bioscooprelease naar HBO Max, zoals: League of Superpets, The Batman, King Richard, Dune en The Many Saints of Newark. Dat is allemaal naast Max Originals zoals: Kimi, The Fallout, 8-bit Christmas, Moonshot en Father of the Bride. Je kunt daarnaast classics verwachten zoals Dunkirk, Inception, the Wizard of Oz, The Shining, Singin’ in the Rain. En Nederlandse films: De Beentjes van Sint Hildegard, Mannenharten, Zwaar Verliefd, Mijn Vader en De Piraten Hiernaast.

Europese content Ook wil HBO meer lokale Europese content maken, al doet het op dit moment geen uitspraken over eventuele Nederlandse films en series. Het heeft bijvoorbeeld Kamikaze en Beforeigners uit Scandinavië en Dolores, Dafne and The Rest, Venga Juan en No Activity uit Spanje. Er komt in 2022 nog het Poolse Thaw aan, een Roemeens drama genaamd Ruxx, een roadmovie van een Roemeense ster genaamd On My Way, het Poolse antwoord op Californication Still Here, het Tsjechische Czech It Out over een bekende chef, het Hongaarse '80's-drama The Informant, een Roemeense zangwedstrijd à la Big Brother genaamd One True Singer en een comedy uit Slowakije genaamd The Winner. Ook verschijnt later dit jaar het Deense Lust en de Spaanse animatieserie Poor Devil en een van de grootste series die HBO Max ooit maakte: het Spaanse García, gebaseerd op een comic. Qua series kun je ook een aantal classics verwachten: The OC, The Middle, Mom, The Fresh Prince of Bel-Air, Alf, Two and aa Half Man en Westwing.Later komt nog: Last Week Tonight, Fboy Island, Selena and Aarti Sequeria, Wahl Street, The Event, Baketopia, Legendary, Finding Magic Mike. Maar ook series als Tokyo Vice, Pretty Little Liars Original Sin, Irma Vep, The Staircase, The Time Traveler’s Wife, We Own This City, Conversation With Friends, The White House Plumber.

House of the Dragon Daarnaast heft HBO content gekocht van derden, om het aanbod nog verder uit te breiden, zoals Blackout, The Office, Downtown Abbey, Schitts Creek, Motherland, The Little Drummer Girl en Wellington Paranormal. Zelf komt het nog met nieuwe seizoenen van Westworld, Rick & Morty, The White Lotus, His Dark Materials, Gossip Girl, The Flight Attendant, Succession en natuurlijk House of the Dragon, de ultragehypete Game of Thrones spin-off. Nieuwsgierig wat er met de HBO-content gebeurt, zoals je die kent van Ziggo? Dat verhuist allemaal naar HBO Max, dus alle content van HBO staat op HBO Max, zoals Boardwalk Empire, Girls en The Wire. HBO Max doet geen uitspraken over wat het hoopt te halen qua abonnees wanneer de streamingdienst eenmaal live is.

De nieuwe streamingdienst HBO Max is vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland. Je kunt alleen direct bij HBO Max een abonnement afnemen, dus nog niet via providers zoals eerder het geval was. Dit zou nog wel later kunnen komen, want de dienst is in gesprek met providers.