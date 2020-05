Drie dingen die absoluut beter kunnen aan Netflix

Als je inmiddels zelfs Sweet Magnolia’s kijkt, dan heb je waarschijnlijk al heel veel gezien op Netflix. Dan houd je er waarschijnlijk van, maar heb je ongetwijfeld dingen gevonden die je er graag anders aan zou zien. Hoewel de streamingdienst lekker makkelijk is in gebruik, is er een aantal mogelijk dat we graag zo spoedig mogelijk op de Flix zouden zien.

Afstrepen wat je al hebt gezien

Er is zoveel te zien op Netflix, dat het niet echt nodig lijkt om hetzelfde nogmaals te kijken. Wat mij betreft hoeft het dan ook niet steeds zichtbaar te blijven als ik de dienst afspeur naar mijn volgende slachtoffer. Natuurlijk is het goed als je met een bepaalde knop kunt zien wat je allemaal al hebt gezien, zodat je het op die manier alsnog opnieuw kunt kijken. Maar alleen nog het aanbod zien wat echt gloednieuw is, inclusief nieuwe afleveringen van een serie die je tot het vorige seizoen hebt gezien, dat is wat we eigenlijk willen, toch?

Persoonlijk cijfers geven

Netflix is een van de weinige streamingdiensten die écht goed inspeelt op de persoon. Zelfs de boxart van de films en series is anders, gebaseerd op het genre dat je normaliter graag kijkt. Er zijn een paar dingen die nog wel wat persoonlijker kunnen. De belangrijkste is de optie om persoonlijk cijfers te geven. Je kunt wel zien in hoeverre iets overeenkomsten heeft met iets wat je eerder hebt gezien (het matchcijfer) en je kunt series en films een duimpje omhoog of omlaag geven. Hoe fijn zou het zijn als je cijfers kon noteren bij wat je hebt gezien? Dan kun je voor jezelf soms nog even terugkijken wat je van iets vond. Bovendien zou het tof zijn als Netflix de gemiddelden van al die cijfers zou plaatsen bij een film of serie, zodat je kunt zien hoe de rest van de wereld erover denkt.

Een seintje als je aan de laatste aflevering van iets begint

Ik weet zeker dat je het wel eens gedaan hebt. Als je weet dat een serie bijna op zijn einde moet lopen, even checken hoeveel afleveringen je eigenlijk nog te gaan hebt. Of andersom: helemaal in een serie zitten, om er na de laatste aflevering te hebben gezien achter te komen dat er helemaal geen ‘Volgende aflevering’ in beeld verschijnt. Had je die laatste aflevering nou maar met nog iets meer aandacht gekeken. Hoewel niet iedereen het zal willen weten, zou het een goede optie zijn voor de rode N om een seintje te geven als je aan de laatste aflevering van een seizoen begint. Dan hoef je je niet meer zelf zorgen te maken hoeveel afleveringen serie X of Y bevat, dat zie je vanzelf als het bijna te laat is.

Dit zijn zeker niet de enige dingen die beter kunnen aan Netflix, maar het is in ieder geval een goed begin om ons nog net iets meer hooked te krijgen.