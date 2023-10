HBO Max heet in Nederland geen Max door Omroep Max

HBO heeft sinds het samen is gegaan met Discovery een heleboel veranderingen toegebracht aan zijn streamingdienst. Het zet niet meer zo hoog in op lokale content uit bijvoorbeeld Europa, en het heeft in Amerika zijn naam al veranderd naar Max. Daar is de streamingdienst HBO Max al samengesmolten met Discovery+. In Nederland moet dat nog gebeuren, maar dat zal toch een tikkeltje anders moeten verlopen.

HBO Max

Of het nu echt een rechtenkwestie is, of dat het alleen maar wil voorkomen dat er verwarring ontstaat, dat is niet helemaal duidelijk, maar HBO Max zal in Nederland geen Max heten in verband met Omroep Max. De omroep, die is gericht op een wat meer senior publiek, heeft de naam Max in de wereld van entertainment al opgeëist en HBO wil niet in zijn vaarwater zitten. Het AD laat weten dat het in Nederland en België dan ook gewoon HBO Max heet.

Daarmee zijn we twee vreemde eendjes in de bijt, want het is de bedoeling dat de streamingdienst verder over de hele wereld Max gaat heten. Dan is het iets minder HBO (immers zit ook Discovery erbij), en dan heeft het een krachtige, korte naam. De sporen van die naamswijziging zijn ook al te zien als je de HBO Max-app bekijkt op je telefoon. Je ziet dat het logo veelal een M is, en niet een H van HBO Max.