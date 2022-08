Streamingdienst HBO Max verdwijnt volgend jaar alweer

De CEO van HBO Max heeft gezegd: "HBO Max heeft een concurrerende feature set, maar het heeft prestatie- en klantproblemen gehad.” Dat klopt: we hebben dat in Nederland veelvuldig gemerkt toen de streamingdienst net neerstreek, maar ook in Amerika heeft het soms moeite met het afspelen van populaire content, zoals Euphoria en Succession. De nieuwe streamingdienst wordt gebouwd op het technische platform van Discovery Plus. We hebben Discovery Plus ook in Nederland en inderdaad heeft die tot nu toe weinig problemen getoond.

Hoewel er zeker content op de nieuwe streamingdienst zal staan die we kennen van HBO, gaan er series sneuvelen. Een maand geleden kregen we al te horen dat de Europese plannen van HBO Max verdwijnen, maar nu gaat er dus ook wat veranderen in de plannen voor de populaire Amerikaanse content.

Het is niet duidelijk hoe Warner Brothers Discovery de nieuwe gecombineerde dienst zal noemen, maar het is zeker dat we meer zullen horen als Warner Bros zijn nieuwe bedrijf meer handen en voeten geeft in het nieuwe jaar. Tot die tijd is HBO Max gewoon nog wat we inmiddels sinds de lancering in maart gewend zijn.

HBO verzekert kijkers dat de content van HBO Max niet in gevaar is, maar het publiek voelt dat waarschijnlijk iets anders. Batgirl en Scoob 2 zijn allebei al geschrapt door de fusie. De CEO doet zijn best om enige zorgen weg te nemen, maar dat is op dit moment moeilijk, mede omdat de emotie rondom Batgirl nogal hoog is.

En de korting dan?

Hoewel het geen geweldig nieuws is en we ons in Nederland bijvoorbeeld afvragen hoe het dan zit met die leuke actie van HBO Max dat je 'de rest van je leven' 50 procent korting op de streamingdienst had als je meteen bij het begin in maart al abonnee werd, heeft een gecombineerde streamingdienst ook zijn voordelen. Het is weer een app minder en de hoop is dat het goedkoper is om één streamingdienst met de twee ex-streamingdiensten te hebben, dan als je ze los van elkaar hebt zoals nu. Er wordt echter ook een gratis abonnement met reclame overwogen, dus mocht de prijs enorm omhoog schieten, dan kan dat nog een redding zijn.

Bovendien komt er nog veel interessante content naar HBO Max, waaronder later deze maand de Game of Thrones-spin-off House of the Dragon. HBO is natuurlijk een begrip en dat zal het blijven, maar in hoeverre we vooral HBO-content op de nieuwe streamingdienst mogen verwachten of toch wel HBO Max Originals, dat is nog afwachten. Het zijn daarmee waarschijnlijk ook spannende tijden voor bijvoorbeeld de cast van The Flight Attendant, Hacks en Gossip Girl.

De nieuwe streamingdienst volgt in de zomer van 2023.