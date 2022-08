De film Batgirl is helemaal af, maar toch gecanceld: zo zit het

Batgirl komt niet en zal ook nooit komen. Warner Bros. heeft de film gecanceld, terwijl hij al helemaal af was. Een bijzondere keuze, aangezien er al vrij veel was gecommuniceerd over de flick die ook nog eens een prijskaartje heeft van 100 miljoen euro. Was hij te slecht of is er toch een andere reden voor het in de prullenbak deponeren van dit project?

Balen voor België

De cast en crew van Batgirl is in zak en as. Jarenlang werkten ze aan een film die uiteindelijk het daglicht nooit zal zien. Hoewel de redenen rondom het annuleren van een film, zeker als die al af is, eigenlijk altijd te maken hebben met de kwaliteit ervan, zou dat hier niet het geval zijn. Dat is ook precies de reden dat hij nooit op streamingdiensten of het witte doek te zien zal zijn: Warner Bros. heeft hem voor de belastingen afgeschreven, mede door de fusie met Discovery.

Het is extra jammer, omdat dit een project was met veel vrouwelijke schrijvers en een duo regisseurs uit België: Adil El Arbi en Bilall Fallah, die beiden eerder Black, Gangsta en Image maakten. Bovendien zou dit ook de ‘big break’ moeten worden van hoofdrolspeelster Leslie Grace, die we eerder hebben gezien in In The Heights. Een grote teleurstelling dus, naast dat DC-fans het nu moeten stellen met een film minder.