HBO Max heeft 500.000 Nederlandse abonnees, net als ViaPlay

Al kan uiteraard ook het aanbod van de streamingdienst een rol spelen. Het barst niet van de Nederlandse content, maar HBO Max is wel het thuishonk van alles HBO en alles Warner Bros. Kortom: de films van de DC-helden, de Harry Potter-films (en reünie), Sex and the City, Friends, The Wire, The Sopranos, Game of Thrones en allerlei HBO Max-originals zoals Julia, And Just Like That, Tokyo Vice, South Side en The Flight Attendant.

Het onderzoek, uitgevoerd door Telecompaper , toont aan dat veel Nederlanders zich hebben laten verleiden door het goedkope aanbod van HBO Max. Hierbij beloofde de streamingdienst aan alle mensen die in de maand maart een abonnement namen een levenslange korting van 50 procent. Aangezien de streamingdienst hierdoor uitkwam op een paar euro per maand zijn veel Nederlanders overstag gegaan.

ViaPlay is populair om heel andere redenen. De hoofdreden is de Formule 1, want dat is na jarenlang op Ziggo Sport te zijn geweest nu alleen te zien op ViaPlay. Of je moet voor de F1 TV-app kiezen, maar daarbij mis je Nederlands commentaar. Hiervoor zou slechts 1 procent van de Nederlandse huishoudens kiezen. Zeker nu de Nederlandse rijder Max Verstappen het goed doet is ViaPlay voor veel Nederlandse huishoudens vaste prik: 7 procent van de Nederlandse huishoudens heeft de streamingdienst, waar overigens ook andere sporten op te zien zijn en films en series.

Ook weet HBO Max zich in de kijker te spelen omdat films die zelfs nog in de bios draaien al op de streamingdienst te zien zijn. Zo is recentelijk The Batman op de streamingdienst verschenen. Ook de grote hit uit 2021, Dune, staat al op HBO Max. Ook films als Reminiscence, Cry Macho, The Fallout en Malignant zijn exclusief te vinden op de streamingdienst van de Amerikaanse tv-zender. 8 procent van de Nederlandse huishoudens koos voor HBO Max.

HBO Max live sinds maart

Het is allebei vrij indrukwekkend, aangezien beide streamingdiensten in maart van dit jaar live gingen. We zijn inmiddels twee maanden verder. Het is nog niet zoveel als Netflix, want dat heeft 43 procent van de Nederlandse huishoudens in zijn ‘macht’. Het hoeft elkaar echter niet uit te sluiten. Veel huishoudens hebben meer dan één streamingdienst: ongeveer een derde van de gezinnen kiest heeft twee of meer streamingdienst-abonnementen. Er is dan ook groei te zien bij veel streamingdiensten, waaronder Disney+, Videoland en Amazon Prime Video.

Het is ook wel aantrekkelijk, een streamingdienst: geen reclames, niet wachten tot een programma te zien is, maar wanneer jij wil kijken zonder onderbrekingen. Dat veel streamingdiensten er ook nog voor kiezen om in één keer een heel seizoen online te zetten, zodat je in één keer de hele boel kunt wegbingen, maakt het nog aantrekkelijker. Bovendien raden streamingdiensten veelal nieuwe content aan op basis van wat je hebt gezien en dat maakt het nog makkelijker om weer iets nieuws te gaan bingen en zo het opzeggen van het abonnement steeds weer uit te stellen.