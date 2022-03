House of the Dragon verschijnt op 22 augustus: dit weten we ervan

Terwijl menig fan nog steeds probeert om dat vreemde laatste seizoen van Game of Thrones achter zich te laten, wordt er bij HBO inmiddels alweer jaren gewerkt aan een opvolger van de hitserie. Of eigenlijk een prequel, want House of the Dragon speelt zich ver voordat Jon Snow en Daenerys Targaryen bestonden. We weten nu wanneer hij komt: de serie staat op 22 augustus op HBO Max.

House of the Dragon De serie ademt Game of Thrones in art direction en stijl, maar bevat geen acteurs uit de originele serie, omdat het zich 200 jaar eerder afspeelt. Wel heeft het net als de originele reeks een boekenreeks als bronmateriaal. Wederom gaat het om een boek van George R.R. Martin (die recent aan de game Elden Ring werkte), namelijk Fire & Blood. Het draait dan ook om de familie Targaryen, wat betekent dat we er veel draken in zullen zien. Dat zien we ook al aan de poster, waarop een drakenei te zien is met in de achtergrond een grote draak. Het wordt even wennen om iemand anders dan Daenerys de draken te zien aansturen, maar het is tenminste familie van de mother of dragons. De vaste cast bestaat uit Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel en Rhys Ifans. Er is ook een flinke aanvullende cast met onder andere Harry Collett (Dunkirk), Bethany Antonia (Stay Close) en Milly Alcock (Upright). Showrunners zijn Ryan Condal en Miguel Sapochnik, die de Game of Thrones-aflevering Battle of the Bastards maakten en dat is nog altijd een van de meest populaire afleveringen.

De Targaryen-familie Paddy Considine is bekend van Dead Man’s Shoes en speelt King Viserys Targaryen. Hij is de opvolger van de Old King, Jaehaerys Targaryen, in de Great Council bij Harrenhal. Hij is vriendelijk en wil het vooral goed doen voor zijn voorvaderen, maar misschien is hij iets te aardig om koning te zijn. Matt Smith is bekend van Doctor Who en speelt Prince Daemon Targaryen. Hij is het jonge broertje van de koning en dat maakt hem erfgenaam. Hij is een nogal ander type: bloeddorstig, meedogenloos en een drakenrijder. Olivia Cooke is bekend van Ready Player One en speelt Alicent Hightower. Zij is de dochter van de Hand of the King (Otto Hightower) en wordt gezien als één van de meest begeerlijke vrijgezelle dames van de Seven Kingdoms. Ze is elegant en politiek scherp, dus ze is zeker iemand om voor op te passen.

Drakenrijders Emma D’Arcy is bekend van Truth Seekers en speelt Princess Rhaenyra Targaryen. Zij is het eerste kind van de koning en een drakenrijder. Steve Toussaint is bekend van Prince of Persia en speelt Lord Corlys Velaryon. Hij staat bekend als “The Sea Snake.” en is leider van House Velaryon. Zijn Valyriaanse bloedlijn is net zo oud als die van House Targaryen. Met zijn zeebenen is hij een beroemd avonturier en hij heeft de grootste marine ter wereld. Eve Best is bekend van The King’s Speech en speelt Princess Rhaenys Targaryen. Ze is een drakenrijder en de vrouw van Lord Corlys Velaryon. Ze heeft veel om ontevreden over te zijn, want ze werd gepasseerd als troonopvolger omdat haar neef Viserys de voorkeur had, alleen omdat hij een man is.

De Hand of the King Fabien Frankel is bekend van The Serpent en speelt Ser Criston Cole. Hij is zoon van de rentmeester van Lord of Blackhaven en heeft helemaal niets met land of titels. Hij is echter een heel goede vechter: wat hij met een zwaard kan, dat kan niemand.

Sonoya Mizuno is bekend van Ex Machina en speelt Mysaria. Ze werd regelmatig verkocht, had zelf niets, maar schopte het naar vertrouweling van prins Daemon Targaryen. Rhys Ifans is bekend van The Amazing Spider-Man en speelt Otto Hightower. Hij is de vader van Alicent en is als Hand of the King loyaal en trouw aan zijn koning en het rijk. Hij vindt Daemon vanzelfsprekend maar niets, want die kan alleen maar de vrede verstoren.

Game of Thrones-spin-off Je proeft het misschien al in de omschrijvingen van de personages, het lijkt ergens nog steeds een ‘game of thrones’ te zijn, waarin volop wordt gespeeld met macht, politieke spelletjes en loyaliteit. Dat alles speelt terwijl er een fikse burgeroorlog woedt in Westeros. Alleen met zoveel drakenrijders worden er veel meer vurige luchtgevechten verwacht. Hopelijk met iets betere computeranimatie dan we zagen in de originele serie, die ondanks zijn grote populariteit soms wel wat steken liet vallen. Maar, waar de seriemakers zelf destijds nogal de mist ingingen met het einde ervan, is er over House of the Dragon goed nieuws te vertellen: die serie is namelijk gebaseerd op boeken die wel al bestaan. De tiendelige serie verschijnt in één keer in zijn geheel op maandag 22 augustus op de streamingdienst HBO Max. Opvallend, want dat is twee weken voordat Amazon Prime Video zijn grote fantasy-serie gebaseerd op The Lord of the Rings uitbrengt. Een tweede seizoen van House of the Dragon is (nog) niet aangekondigd.