Deze drie streamingdiensten moeten echt naar Nederland komen

Met de komst van HBO Max straks hebben we in Nederland weinig te klagen als het gaat om streamingdiensten, maar zelfs met zoveel aanbod zijn er toch een paar diensten die we in Nederland missen. Het gaat om drie Amerikaanse diensten: filmparade Paramount Plus, de ‘oude rot’ Hulu en het veelbesproken Peacock. Dit is waarom we die best ook in Nederland kunnen gebruiken.

Paramount Plus Filmstudio Paramount is bekend van een heleboel grote filmfranchises en het is dan ook vooral daarom dat we die streamingdienst graag in Nederland zouden zien. Paramount Plus lijkt vrij nieuw, maar het is eigenlijk een soort doorstart van CBS All Access. Je ziet er onder andere films zoals A Quiet Place, Infinite, The SpongeBob Movie, Inerstellar, Jack Reacher en Star Trek. De reden om het in Nederland ook te willen, ligt echter niet alleen bij de films. Het moederbedrijf van Paramount is Viacom, bekend van onder andere Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Spike. Zenders waarvoor we in Nederland nu geen streamingdienst hebben en waarom wel veel gewilde content te zien is. Qua series biedt Paramount Plus onder andere RuPaul’s All Stars Drag Race, The Good FIght, The Harper House en iCarly. Helaas is Paramount Plus vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Peacock Een streamingdienst waar je de laatste tijd veel over hoort, dat is Peacock. Zo wist het deze week te onthullen dat het de Twisted Metal-serie heeft gekocht met Anthony Mackie in de hoofdrol. Peacock is de streamingdienst van NBCUniversal en hoewel het nu alleen in Amerika beschikbaar is, zou het wel plannen hebben om naar Europa te komen. Zou het eerst de HBO Max-lancering afwachten om te kijken hoe die landt? Peacock heeft een heel groot arsenaal aan fantastische series, zoals Parks and Recreation, The A-Team, Everybody Loves Raymond, The Profit, Roseanne en Two and a Half Men. Qua films kun je rekenen op onder andere de Bourne-films, American Pie, Liar Liar, Love Happens en Meet the Fockers. Ook wordt er flink geïnvesteerd om Peacock Originals te maken.

Hulu Hulu is een streamingdienst die onder andere bekend is van The Handmaid’s Tale en Little Fires Everywhere, maar ook films als Shrek en Pitch Perfect zijn op deze dienst thuis. Hulu is een van de oudste streamingdiensten, want hij startte al in 2007, ongeveer tegelijk met Netflix. De reden dat het zo groot is geworden, komt mede door de grote series die het had, zoals The Simpsons, Heroes en Prison Break. Zo trok het abonnees en inmiddels blijven die ook vrij lang omdat het aanbod uitgebreid blijft worden. Onder andere documentaires zijn echt iets waar Hulu goed in is en natuurlijk Gordon Ramsay-programma’s zoals Hell’s Kitchen.

Maar misschien willen we ze ook wel niet Er is ook een reden om juist niet te willen dat al deze diensten naar Nederland komen. Dat is de content. Zoals je merkt aan de series en films die we hierboven noemen, klinken die bekend. Dat komt omdat menig serie ook op Netflix of een andere streamingdienst staat die we wél nu al in Nederland hebben. Als een streamingdienst wel naar Nederland komt, dan betekent dat vaak dat die content dus van Netflix verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan Friends op Netflix, dat verdween zodra HBO Max kwam. Ook raakte Netflix aardig wat content kwijt toen Disney+ eraan kwam. Het is dus niet per se alleen maar positief als er nieuwe streamingdiensten naar Nederland komt, al is het wel fijn om het aanbod dat bij de dienst hoort ook allemaal bij elkaar te hebben.