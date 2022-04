Viaplay doet het boven verwachting goed in Nederland

Nordic Entertainment Group (NENT) is erg te spreken over de abonneecijfers van Viaplay in Nederland. De streamingdienst die vooral bekendstaat als het nieuwe thuishonk van de Formule 1 krijgt enorm veel commentaar, maar toch heeft de Scandinavische streamingdienst er boven verwachting veel abonnees bij in ons land.

In Nederland hebben we niet veel alternatieven om Formule 1 te kijken: het is of via Viaplay, of via de F1 TV-app of alleen de samenvattingen op Ziggo. Geen wonder dus dat toch veel mensen kiezen voor Viaplay, want dat is de enige directe manier om de autosport te kijken met Nederlands commentaar (in de F1 TV-app kun je alleen kiezen voor Engelstalig).

Het is even wennen : niet meer luisteren naar Olav Mol met zijn racecommentaar en gekke uitroepen, maar naar de iets minder doorgewinterde mannen en vrouwen van Viaplay. Inmiddels zijn sommige kijkers na vier formule 1-races echter al bijna vergeten dat het eerder op Ziggo Sport te zien was.

13,99 euro per maand

Het is goed nieuws voor Viaplay dat de abonnee-aantallen in Nederland het zo goed doen: het heeft ook veel over voor het mogen uitzenden van de Formule 1: ruim 30 miljoen euro per jaar. Viaplay is dan ook geen gratis streamingdienst: je betaalt er 13,99 euro per maand voor (of momenteel 9,99 euro via KPN en Ziggo). Inmiddels zijn er al honderdduizenden abonnees in Nederland aangesloten bij Viaplay.

Hoeveel Viaplay-abonnementen er precies actief zijn in Nederland, dat is onbekend. Wel deelt het bedrijf cijfers over hoe het het eerste kwartaal van 2022 heeft gepresteerd in de elf markten waar het actief is: er kwamen 778.000 abonnees bij en daarvan was het overgrote deel afkomstig uit Nederland. Best bijzonder, aangezien het bedrijf 1 maart pas live ging in ons land. Het totaal aantal Viaplay-abonnees is over de hele wereld 4,8 miljoen.