​De beste manieren om F1 te kijken in 2022 (inclusief gratis, legale streams)

F1 seizoen 2022 is nu echt vol op stoom aan het komen. Eind vorig jaar brachten we op Dutchcowboys al verscheidene opties in kaart om F1 op televisie te kijken in het post-Ziggo tijdperk. Nu is het tijd om de balans op te maken. Wat blijken in de praktijk de beste manieren om Formule 1 te streamen?



Gratis buitenlandse F1-streams kijken

Gratis formule 1 streams kijken. Dat klinkt voor veel Nederlanders waarschijnlijk als een utopie. Toch zijn er verscheidene landen waar het kan. Daar kan je online via legitieme kanalen gewoon live elke Grand Prix volgen, en veelal helemaal gratis en legaal. Zo waren er de afgelopen jaren gratis online F1 streams te vinden bij onder meer Engelse, Zwitserse en Oostenrijkse kanalen

Doorgaans komen deze gratis F1-streams met geografische restricties; dit betekent dat ze alleen werken als je je in het land bevindt waar de streamingdienst zich op richt. Vanuit Nederland krijg je dan een melding dat deze streams niet werken. Maar daar is een oplossing voor.

Door een VPN-applicatie op je telefoon, tablet of laptop te installeren kun je met enkele klikken je internetverkeer omleiden via een ander land naar keuze. Op die manier kan je het internet op alsof je je in dat land bevindt. Met deze toepassing kan je ook streamingdiensten gebruiken die normaalgesproken niet zouden werken voor je, waaronder streamingdiensten met gratis F1-streams.

VPNGids houdt een overzicht bij met werkende (gratis) F1 streams voor dit GP seizoen, met een stappenplan en uitleg hoe het precies werkt. Je hebt daarvoor een VPN-abonnement nodig, maar door gebruik te maken van geld-terug-garanties kan je een VPN vaak wel tot 30 dagen gratis uitproberen. Dan kan je altijd even testen of het een fijne oplossing is voor jou om Formule 1 mee te kijken.

F1 kijken met Viaplay

Viaplay is inmiddels in rap tempo ingeburgerd bij het F1-publiek, al zijn er ook mensen die de oude F1 streams via Ziggo missen. Desalniettemin is Viaplay de meest voor de hand liggende oplossing voor F1-fans die vanuit Nederland naar Max Verstappen willen kijken.

Toch zijn er de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de kwaliteit van Viaplay. De hoop is dat gedurende het seizoen de kinderziektes geleidelijk worden verholpen en de streamingkwaliteit gestaag toeneemt. Interesse in Viaplay? Check dan hun pagina.

Formule 1 streamen met F1 Pro TV

Een goed alternatief voor Viaplay is F1 TV. Deze officiële F1 stream heeft aan populariteit gewonnen onder Nederlanders dit seizoen. De kwaliteit is goed en er zijn veel customization opties. Verschillende camerahoeken, commentaar in verschillende talen.

F1 TV staat op zich wel garant voor een sensationele F1-ervaring. Het voornaamste (en mogelijk enige) nadeel is toch wel het prijskaartje; het is een van de duurste streamingopties om F1 te kijken. Maar voor sommige fans zeker de moeite waard. F1 is populairder dan ooit en veel liefhebbers zijn bereid goed geld te betalen voor de beste streamervaring.

F1 Radio met commentaar van Olav Mol

Mis je het commentaar van Olav Mol? Dat hoeft niet! Je kan tijdens een Grand Prix via deze webplayer het commentaar van Olav Mol ontvangen terwijl je de race op een andere zender streamt. Veel liefhebbers vinden het commentaar van Mol namelijk onmisbaar voor dé ultieme F1 experience. En dat begrijpen wij!

Hopelijk lukt het jou om met al bovenstaande opties een geschikte F1-stream te vinden en volop van het seizoen te genieten.