Hoe bevalt Viaplay na twee raceweekenden?

Dan het geluid. De klachten daarover zijn zeer terecht. Wanneer ik Viaplay via mijn iPad (de officiële Viaplay app) naar mijn tv stream (via Apple TV), dan is het geluid van de commentatoren altijd minder hard dan dat van andere zenders. Met als gevolg dat je het geluid van je tv harder moet zetten. Soms is het stemgeluid zo veel minder, dat de achtergrondgeluiden uit de pits of van de baan alles overstemmen. Dat hadden ze bij Viaplay na 9 ‘uitzenddagen’ mijns inziens wel al mogen fixen. En zo denken meer abonnees van de streaming dienst erover, getuige de vele opzeggingen die je her en der, onder andere op Twitter, voorbij ziet komen.

Na drie weken (tests en twee races) moet ik zeggen dat Viaplay een aantal technische kwesties, noem het kinderziektes, probeert te verbeteren, maar dat ze daar nog niet echt in slagen. De kwaliteit van het beeld vind ik niet echt slecht, maar vergeleken met F1 TV Pro is er wel degelijk een verschil. De graphics bij Viaplay zijn echt minder goed leesbaar en soms kloppen ze ook gewoon niet. Dan doel ik met name op de weergave van snelle(re) sectietijden tijdens trainingen en kwalificaties. De bekende gele, groene en paarse balkjes onder de sectietijden van coureurs. Dat laatste is irritant, maar de slecht leesbare graphics zijn écht een verbeterpunt.

Viaplay is nieuw in Nederland, en ook als het gaat om (live) verslaggeving van de Formule 1. Tijdens de testweek in Bahrein en het eerste raceweekend op diezelfde locatie kreeg de nieuwe uitzendgemachtigde nogal wat klachten. Slechte beeldkwaliteit, slecht geluid en heel veel onvrede over de commentatoren en analisten.

Inmiddels is de tweede Formule 1 race van het nieuwe seizoen ook alweer geschiedenis. Net als in Bahrein werd de race in Saudi-Arabië (Jeddah) ook een uiterst spannende bedoening. Deze keer wel met een beter einde voor ‘onze Max’ en Red Bull. Hoewel het nog heel vroeg in het seizoen is, lijkt de strijd óp de baan dit jaar toch echt tussen Ferrari en Red Bull te gaan. ‘Naast’ de baan kijken wij natuurlijk vooral ook naar de strijd van Viaplay. Die gaat zowel om de gunst van de Formule 1 kijkers, als tegen de concurrentie van F1 TV Pro.

Beeldkwaliteit laat ook nog te wensen over

Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van het beeld. Nogmaals, dat is (HD) niet echt slecht, maar het kan beter. En voor 14 euro per maand (wat het uiteindelijk kost) mag je tegenwoordig best iets verwachten! Daarbij komt dat wanneer ik Viaplay op mijn tablet onderweg kijk, ik met name het afgelopen weekend relatief veel last had van een stream die stil bleef staan (buffering). En nee, dat lag niet aan mijn 5G-verbinding, want op hetzelfde moment kon ik zonder haperingen in beeld en geluid wel naar zowel Netflix als de Ziggo-app kijken. De ‘storingen’ bij Viaplay waren er niet altijd, maar wanneer ze zich voordeden, dan was het ook meteen goed mis. Tijdens FP3 duurde het bijna 18 minuten voordat ik de eerste 10 minuten van die vrije training gezien had.

Kortom, Viaplay heeft nog genoeg werk te doen voordat de technische kwaliteit van haar streams Formule 1 waardig zijn. Nogmaals, het is niet bijster slecht, maar er is voldoende ruimte voor verbetering. En na drie weken wordt het tijd dat deze kinderziektes tot het verleden gaan behoren.

Over de commentatoren wil ik niet te veel roepen. Ik blijf Amber Brantsen nog steeds teveel als een nieuwslezeres die geforceerd iets anders presenteert zien. Wat mijn dit weekend nog wel opviel was de rebelse rol die Christijan Albers lijkt te willen gaan vervullen. Vaak sprak hij zijn collega analist tegen in een poging om de discussie in de studio wat aan te wakkeren. Tegenspreken om het tegenspreken, zoiets. Giedo van de Garde trapte daar, gelukkig, niet in.

Strijd tussen Red Bull en Ferrari

Dan nog even kort over de race zelf. De wereldkampioen, ‘onze Max’ mocht na afloop van de race in Jeddah zijn eerste overwinnaarstrofee omarmen. Teamgenoot Checo Perez werd achter de Ferrari’s van Leclerc en Sainz vierde en kon zijn pole-postion dus niet omzetten in een overwinning. Hij had de pech dat hij vlak vóór een safetycar periode voor nieuwe banden de pits in gereden was. Daardoor verloor hij drie posities op de baan.