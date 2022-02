Rijdt Max Verstappen in 2023 ook weer met nummer 1?

Formule 1 fans, en die van Max Verstappen in het bijzonder, zullen nog regelmatig nagenieten van de epische ontknoping van het afgelopen raceseizoen. Het is nog maar twee maanden geleden dat ‘onze Max’ tot de eerste Nederlandse Formule 1 wereldkampioen in de geschiedenis gekroond werd. Dit jaar mag hij dus met startnummer 1 op zijn Red Bull rijden. De vraag wordt nu natuurlijk of hij dat in 2023 ook weer zal mogen. De auto waarmee hij dat moet gaan ‘regelen’, de Red Bull Racing RB18, is deze week onthuld. Of die weer net zo goed is, en misschien nog beter, dan die van zijn belangrijkste concurrent uit 2021? Daar valt nog weinig over te zeggen.

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Voordat het vorige seizoen begon was het al bekend dat de FIA in 2022 heel wat nieuwe regels voor de Formule 1 in petto had. Die zouden eigenlijk al in 2021 van kracht worden, maar door de coronapandemie werd alles een jaartje uitgesteld.

De belangrijkste reden om alles weer anders te gaan doen, is het creëren van een raceklasse met meer concurrentie. Gelijkwaardigere teams en auto’s waardoor meer coureurs om de winst kunnen meestrijden. Wie alleen in 2021 naar de Formule 1 gekeken heeft, zal wellicht denken; ‘Maar het was toch rete spannend? Bijna letterlijk tot in de laatste bocht van de laatste race!’ Dat klopt helemaal, 2021 was een ongekend spannend raceseizoen in de Formule 1. Maar in de zes jaren daarvoor hebben we toch vooral vaak zitten kijken naar twee Mercedes bolides die vooraan wegreden en, als er niks geks gebeurde, ook als eerste over de finish kwamen.

Een dergelijke periode van dominantie is binnen de Formule 1 de afgelopen 30 jaar zeker geen uitzondering. Voor het ‘Mercedes tijdperk’, kenden we vijf jaar waarin Red Bull (toen nog met Sebastian Vettel) vrijwel alle races aan kop reed. En tussen 2000 en 2004 was het Ferrari, met Michael Schumacher die vijf jaar op rij de wereldtitel binnensleepten.