​Max Verstappen blijft bij Red Bull: grootste F1-contract ooit

Grootste Formule 1-contract ooit

Het is het grootste Formule 1-contract ooit, maar ook gekeken naar de Nederlandse sportgeschiedenis breekt het records. Niet slecht voor een 24-jarige. Het nieuws is nog niet officieel door Red Bull naar buiten gebracht, maar volgens de Telegraaf is het in kannen en kruiken en zou het later deze week alsnog officieel worden gebracht. Het is niet bekend hoeveel miljoenen Red Bull overheeft om de racekampioen te mogen houden, maar het gerucht gaat dat het om ongeveer 40 miljoen tot 45 miljoen euro per jaar zou gaan. Daar kun je aardig wat overtredingsboetes van betalen.

Max Verstappen heeft ongetwijfeld ook met andere raceteams gesproken, want nadat hij voor het eerst wereldkampioen werd in het vorige seizoen zal de aandacht en interesse voor de coureur gigantisch zijn geweest. Hij wist de man die de jaren ervoor steevast won, Lewis Hamilton, van zijn troon te stoten. Na een paar maanden ‘offline’ is Lewis weer terug en zegt hij klaar te zijn voor een nieuw raceseizoen. Dat belooft wat.