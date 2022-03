Viaplay krijgt veel kritiek, een kwestie van wennen?

Afgelopen weekend startte ‘onze Max’ met het verdedigen van zijn Formule 1 wereldtitel. De historische titel die hij onder het toeziend ook van vele miljoenen Nederlanders behaalde. Die keken vorig jaar in grote getalen naar de F1 via de kanalen van Ziggo Sport. Diens moederbedrijf had toen immers de uitzendrechten nog. Maanden voordat Verstappen tot wereldkampioen gekroond werd, was al duidelijk dat die uitzendrechten dit seizoen bij een andere partij zouden liggen. Een voor Nederland compleet nieuwe aanbieder: Viaplay. Kritiek vooraf, en tijdens testweekend De komst van Viaplay leidde voordat het zover was, 1 maart van dit jaar, al tot heel wat discussies. Zeker toen bekend werd dat de ‘oude vertrouwde’ commentatoren – en dan met name Olav Mol – niet mee ‘mochten’ naar Viaplay. Dé stem van de Formule 1 in Nederland passeren? Dat kon natuurlijk niet! Maar goed, het afgelopen weekend (18-21 maart) was het zover. De eerste échte Formule 1 race, helemaal live bij Viaplay. Tijdens het laatste testweekend van de Formule 1, een week eerder, werd er terecht geklaagd over de kwaliteit van zowel het beeld als het geluid van de streams. Echter, er werd online ook nogal wat onvrede geuit over de presentatoren, analisten, commentatoren en pit-reporters. Terecht of niet, daarbij speelden ongetwijfeld de verandering en het gemis van bekende namen en stemmen een rol. Dat is nu eenmaal altijd een dingetje wanneer iets dat bekend is, en werkte, ineens toch veranderd. Ik heb zelf het hele afgelopen weekend bewust alleen naar Viaplay gekeken. Gewoon om te zien of het werkelijk zo slecht is als je overal kon lezen, en horen. Ik ben ook in het bezit van een F1 TV Pro abonnement – het alternatief waar heel veel Nederlandse Formule 1 fans voor kiezen, en dan in combinatie met Grand Prix Radio omdat daar de vertrouwde stemmen van Olav Mol en Jack Plooij het commentaar verzorgen. Ik volg, en kijk, al meer dan 40 jaar naar de Formule 1, dus kan ik wel een oordeel vellen, denk ik zo. Of toch in ieder geval mijn mening geven.

Positieve meningen en tweets, zoals hierboven, waren zeldzaam tijdens de eerste twee weekenden dat Viaplay 'in de lucht' is. Stroeve F1 start, maar ook voor Viaplay? De start van het nieuwe Formule 1 seizoen werd voor zowel Max als Viaplay een stroeve gebeurtenis. Over de falende Red Bull’s ga ik het verder niet meer hebben. Die krijgen nog 22 kansen om te bewijzen dat ze ook dit jaar om te titel kunnen strijden. Dat geldt voor Viaplay in zekere zin natuurlijk ook, maar zij zullen toch vooral afgerekend worden op de kijkcijfers, en dan specifiek het aantal abonnees dat ze weten te strikken. Het afgelopen weekend, van de vrije trainingen op vrijdag tot en met de race op zondag, betekenden voor mij de eerste échte ervaringen met Viaplay. Het is wel duidelijk dat ze het compleet anders willen doen dan Ziggo… maar…. Is dat wel zo? Ook Viaplay kiest voor een format waarbij een presentator en een analist/expert in de studio de training, kwalificatie en race voorbeschouwen en nabespreken. Ok, Viaplay zet daarvoor twee analisten/experts in. Hetzelfde doen ze met de commentatoren; twee in plaats van een, plus een pitreporter. Over de kwaliteit van de presentatoren, commentatoren en analisten kun je natuurlijk van mening verschillen. Ik kreeg in ieder geval de indruk dat vooral de ‘nieuwelingen’ behoorlijk last hadden van de druk die gepaard gaat met het vervangen van een team (Ziggo – Mol/Plooij) dat al tientallen jaren de maatstaf is. Amber Brantsen was toch vooral die nieuwslezeres die als Formule 1 fan wel eens aanschoof bij Ziggo? Haar presentatie bij Viaplay vond ik nog ietwat stijfjes. Emotieloos is een term die ik wel honderden keren voorbij heb zien komen. Ik denk dat spanning en zenuwen daar ook een rol bij spelen. De komende weken zal moeten blijken hoe dat zich ontvouwt. Datzelfde geldt voor de andere commentatoren en analisten. Geef ze een kans, zou ik zeggen. De zet om Coulthard en Hakkinen te strikken als experts op locatie vind ik in ieder geval geniaal.

Beeld en geluid Over de kwaliteit van het beeld en geluid, waar tijdens het testweekend veel over geklaagd werd, kan ik weinig aanmerken. Ik heb zowel via Ziggo, kanaal 200, als de streaming app van Viaplay gekeken. Dat laatste werkt ook prima, al had ik soms nog wel moeite met het uit beeld krijgen van de ‘zenderinformatie’. Maar van haperingen in beeld of geluid heb ik totaal geen last gehad. Ook niet toen ik onderweg, op mijn tablet, via het 5G-netwerk van T-Mobile en Vodafone keek. Wat dat betreft deed Viaplay het veel beter dan Grand Prix Radio van Mol en Plooij. Die audiostream had nogal last van overbelasting. Op zich goed nieuws voor die twee heren, want dat betekent dat veel F1-fans nog steeds liever hun stemmen en commentaar hoort dan die van de nieuwe lichting. En het toont aan dat niet alleen Viaplay, als nieuwe speler, met opstartproblemen kampt. 1,8 miljoen kijkers Zoals gezegd, het succes van Viaplay moet gaan blijken uit het aantal kijkers en abonnees. Kijkcijfers heeft Viaplay nog niet bekendgemaakt en die zijn ook niet te achterhalen via Stichting Kijkonderzoek (SKO) dat elke dag de kijkcijfers van de Nederlandse tv-zenders meet en publiceert. Toch heeft SKO een schatting gedaan van het aantal kijkers dat afgelopen weekend naar de race in Bahrein gekeken heeft. Volgens hen waren dat er zo’n 1,8 miljoen. Een jaar eerder waren dat er nog 2,5 miljoen. Hoewel dat nog niets zegt over het feit of Viaplay al dan niet een succes gaat worden, is wel duidelijk dat het verdwijnen van de Formule 1 bij Ziggo voor veel mensen betekent dat ze de races niet meer kunnen kijken. Niet iedereen wil, of kan het zich permitteren, om een extra abonnement van 14 euro per maand (even los van aanbiedingen) af te sluiten. En dat is voor de sport gewoonweg jammer, hoe je het ook wendt of keert. Maar met alleen janken over hoe slecht het is, zoals in sommige tweets en reacties online, red je het ook niet. Hoe zeer je ook hoopt dat het 'oude team' terugkomt. En het feit dat Viaplay pal achter haar keuzes en haar team blijft staan, is natuurlijk ook geen verrassing.