Fallout seizoen 2 heeft een officiële poster en locatie

Amazon Prime Video had vorig jaar een groot succes met zijn Fallout-serie, gebaseerd op de bekende gamefranchise. Dit jaar gaan de avonturen in de post-apocalyptische half-ondergrondse wereld van hoofdpersonage Lucy (Ella Purnell) door. Ze is natuurlijk in seizoen 1 boven de grond gegaan en alles wijst er op dat ze nog lang niet terug naar huis gaat.

Fallout seizoen 2 op Prime Video

Ze gaat samen met de Ghoul (Walton Goggins) en Maximus (Aaron Moten) naar New Vegas, zo lijkt het op nieuwe foto’s die door Prime Video werden gedeeld. Een paar dagen geleden verscheen de poster van het tweede seizoen al, waarop we woestijn-achtig beeld zien. Verder weten we dat Kyle MacLachlan die de vader van Lucy speelt te zien zal zijn, net als de Lucy’s broer Norm (gespeeld door Moises Arias). Maar natuurlijk is het niet allemaal koek en ei: vooral ondergronds gonst het van de mensen en semi-mensen met kwaad in de zin.