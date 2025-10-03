5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 40

Het weekend is gearriveerd en we hebben zoals je van ons gewend bent weer een overzicht klaarstaan van de meest interessante toevoegingen op streamingdiensten als Netflix, HBO Max en Amazon Prime Video. Het is daarbij te merken dat de maand van Halloween is begonnen, want er is een groot aanbod aan griezelig materiaal!

Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

De realiteit is vaak enger dan wat we zelf kunnen verzinnen, en de true-crimedramaserie Monster van Netflix is daar een uitstekend voorbeeld van. Hierin kijken we elk seizoen naar een andere moordenaar. Waar de vorige twee delen zich op seriemoordenaar Jeffrey Dahmer en de moordzaak rondom de Menendez-broers richtten, draait deel drie om Ed Gein, ook bepaald geen lieverdje. Deze seriemoordenaar maakte namelijk allerlei gebruiksvoorwerpen en ‘kunstwerken’ met lichaamsdelen van vermoorde vrouwen en opgegraven lijken. In acht afleveringen duiken we in de psyche van deze seriemoordenaar, die angstaanjagend realistisch wordt neergezet door Charlie Hunnam (bekend van Sons of Anarchy).