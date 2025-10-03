5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 40

Het weekend is gearriveerd en we hebben zoals je van ons gewend bent weer een overzicht klaarstaan van de meest interessante toevoegingen op streamingdiensten als Netflix, HBO Max en Amazon Prime Video. Het is daarbij te merken dat de maand van Halloween is begonnen, want er is een groot aanbod aan griezelig materiaal!
De realiteit is vaak enger dan wat we zelf kunnen verzinnen, en de true-crimedramaserie Monster van Netflix is daar een uitstekend voorbeeld van. Hierin kijken we elk seizoen naar een andere moordenaar. Waar de vorige twee delen zich op seriemoordenaar Jeffrey Dahmer en de moordzaak rondom de Menendez-broers richtten, draait deel drie om Ed Gein, ook bepaald geen lieverdje. Deze seriemoordenaar maakte namelijk allerlei gebruiksvoorwerpen en ‘kunstwerken’ met lichaamsdelen van vermoorde vrouwen en opgegraven lijken. In acht afleveringen duiken we in de psyche van deze seriemoordenaar, die angstaanjagend realistisch wordt neergezet door Charlie Hunnam (bekend van Sons of Anarchy).
HBO Max heeft de twee recente verfilmingen van het geprezen Stephen King-boek IT op de streamingdienst gezet. Dat is ook niet zo gek, want later deze maand volgt op deze streamingdienst de gloednieuwe spin-off-serie IT: Welcome to Derry, waarin we nog meer te zien krijgen van de griezelige clown Pennywise en zijn pogingen om kinderen in de val te lokken. De twee films bereiden je in ieder geval goed voor en vormen samen één verhaal, waarin een groep jongeren die zichzelf spottend ‘The Losers Club’ noemt worden opgejaagd door het monsterlijke wezen dat het Amerikaanse stadje Derry teistert. In de tweede film zien we hoe de vrienden – inmiddels volwassen geworden – moeten terugkeren naar hun geboorteplaats in een poging voor eens en voor altijd af te rekenen met het monster. Het tweeluik is een waar griezelspektakel met – zeker in het tweede deel – een hoop bekende gezichten.
Het is niet alléén maar horror wat de klok slaat. Amazon Prime Video heeft begin deze maand bijvoorbeeld meer dan honderd films aan het aanbod toegevoegd, waaronder vele (moderne) klassiekers. Interstellar van regisseur Christopher Nolan (The Dark Knight, Oppenheimer) valt daar zeker onder. Mocht je dit spectaculaire ruimteavontuur met een verrassend menselijke focus op de een of andere manier gemist hebben, dan is dit weekend het juiste moment om er alsnog voor te gaan zitten. In de toekomst wordt de wereld vanwege klimaatverandering geteisterd door een voedseltekort. Onze planeet wordt langzaam maar zeker onleefbaar, en een groep wetenschappers wordt de ruimte in gestuurd om een vervangende planeet te zoeken. De film maakt een verpletterende indruk – niet alleen door de prachtige shots en de op wetenschap gebaseerde plotwendingen, maar ook door de emoties die acteurs als Matthew McConaughey op het scherm toveren.
Ook de natuur kan ons de stuipen op het lijf jagen, zo bewijst de miniserie Nightmares of Nature die nu op Netflix staat. In deze blikken op de natuur, die in samenwerking met de horrorexperts van Blumhouse Television zijn gemaakt, wordt ingezoomd op de verschrikkingen die zich in bossen en andere natuurlandschappen afspelen. Een brulkikker, wasbeer en muis proberen drie afleveringen lang te overleven, maar stuiten op allerlei levensgevaarlijke situaties en echt bestaande dieren die niet zouden misstaan in de gemiddelde horrorfilm.
Vooruit, nog een horrorfilm om het af te leren dan, en wederom eentje gebaseerd op het werk van horrorschrijver Stephen King. In 2013 verraste King vriend en vijand met een vervolg op zijn klassieke verhaal The Shining, waarin het hoofd van een gezin helemaal doordraait in een spookachtig hotel – later op indrukwekkende wijze verfilmd door Stanley Kubrick. Doctor Sleep is dus het vervolg op dit verhaal, en de verfilming is in handen van niemand minder dan Mike Flanagan – bekend van horrorseries als The Haunting of Hill House. Doctor Sleep speelt zich zo’n veertig jaar na het origineel af, en zien we hoe de zoon uit het hierboven genoemde gezin met zijn trauma’s van het verleden omgaat. Heb je The Shining gezien, dan is Doctor Sleep een onverwachte en op momenten toch ook vertrouwde terugkeer naar dit universum. Vanaf zaterdag te zien op HBO Max.
