Fallout krijgt nog een derde seizoen: dit is wanneer seizoen 2 komt

Een van de beste dingen aan Fallout is dat het wederom een serie is die bewijst dat games zich echt goed kunnen vertalen naar de televisie. Dat hebben we ook al gezien met The Last of Us, maar Fallout geeft ons daar een extra bevestiging van. Vooral dat bijzondere postapocalyptische sfeertje dat zo goed is neergezet in de games komt precies zo over in de serie. Het heeft niet voor niets 100 miljoen views, wat het meteen in de top 3 meest bekeken Amazon Prime Video-series plaatst.

En de games dan?

Mocht je je afvragen of Fallout nu volledig van de gamewereld naar de tv-wereld is gegaan en niet meer terugkomt, dat is niet het geval. Echter laat een game nog heel erg lang op zich wachten. Eerst wil Bethesda Elder Scrolls 6 afmaken, maar die game wordt op zijn vroegst in 2026 verwacht. Daarna zal het Fallout 5 oppakken en wetende dat gameprojecten vaak 5 jaar in beslag nemen, duurt dat nog wel even. Fallout 4 kostte zelfs 7 jaar om te maken, dus dat kan nog wel even duren.

Gelukkig maar dus dat er een tv-serie is om de honger naar het spel te stillen. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook altijd eerdere games spelen. Er zijn meerdere games in de serie verschenen en niet alleen op consoles: de app Fallout Shelter is een populaire game op mobiele apparaten.

Wanneer het derde seizoen verschijnt is nog onbekend, maar laten we eerst het tweede seizoen afwachten in december 2025.