De wereld van Fallout komt tot leven in deze epische nieuwe serie

Fallout is gebaseerd op een van de allergrootste videogame series aller tijden. Prime Video heeft nu de eerste beelden laten zien van deze langverwachte nieuwe serie die gaat over de verdeeldheid tussen hen die iets bezitten en zij die niets hebben, in een wereld waar er bijna niets meer is.

Fallout: de serie

De serie is gemaakt door Amazon Studios en Kilter Films. De producenten van de serie zijn Jonathan Nolan en Lisa Joy waarvan Nolan de eerste drie afleveringen heeft geregisseerd. De uitvoerend producenten zijn Geneva Robertson-Dworet en Graham Wagner (schrijvers en mede-showrunners).

De serie heeft Ella Purnell (Jackie in Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight) en Aaron Moten (Emancipation) in de hoofdrollen. Athena Wickham van Kilter Films is uitvoerend producent, samen met Todd Howard van Bethesda Game Studios en James Altman voor Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios en Kilter Films produceren in samenwerking met Bethesda Game Studios en Bethesda Softworks. De serie heeft ook Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Law & Order: SVU) en Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time) in de cast.