5 verregaande Avengers: Doomsday-scenario’s die best kunnen

4. De liefde zorgt voor botsende universums

Marvel laat misschien in Doomsday wel zien dat het zelf ook een beetje moe wordt van al die universums die maar naast elkaar bestaan, iets waar het publiek wel eens commentaar op heeft. Een van de nieuwste theorieën is dat Steve terug zou zijn gegaan in de tijd om zo met Peggy te kunnen zijn, waardoor hij heeft gezorgd voor universums die juist tegen elkaar aan zijn gaan botsen. Iets wat Dr Doom totaal niet bevalt, waardoor hij er alles aan gaat doen om achter Captain America aan te gaan. En daar kan de misschien wel nietsvermoedende Cap’tain wel wat hulp bij gebruiken.

5. De One Above All

Misschien is het voor Doomsday wat vroeg, en zit dit eerder in Secret Wars, maar wat als de ‘God’ uit Marvel-comics, de One Above All, zijn bewustzijn verliest? Het hele multiverse stort in en alleen met alle Avengers samen kan er iets aan worden gedaan. En let op, dat betekent dus elke versie uit elke tijdlijn en universum van elke superheld. Het is echt een doemsdag waarop alles zou samenkomen, maar tegelijkertijd: wat komt hier dan nog na? We vinden dit dus niet een heel waarschijnlijke theorie, maar het zou wel de ultieme Avengers-film zijn, toch? Misschien eentje waarin het helemaal misgaat, waarna er in ‘Secret Wars’ een jaar later toch nog een oplossing voor komt?

Waarschijnlijk krijgen we ergens in december nog wel een trailer te zien die hopelijk iets meer weggeeft van het verhaal van de nieuwe Avengers-film, maar we moeten nog wel even wachten voor hij uitkomt. Avengers: Doomsday draait 18 december 2026 in de bioscoop.