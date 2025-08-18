5 verregaande Avengers: Doomsday-scenario’s die best kunnen

Tof dat Fantastic Four nu in de bioscoop draait, maar dat moet toch wel iets van een setup zijn voor de aankomende Avengers-film? Op dit moment wordt natuurlijk overal iets achter gezocht, zeker sinds we weten dat Robert Downey Jr ineens Dr Doom zal spelen. We gooien nog wat olie op het vuur met 5 verregaande Avengers: Doomsday-scenario’s die nog best zouden kunnen…
Wat als Galactus (jawel, de slechterik uit Fantastic Four) helemaal geen trek meer heeft in planeten, maar wil overstappen op het bewustzijn van mensen? Hij zuigt de zielen leeg en wist zo hele beschavingen weg. Is die honger wel te stillen? Dat is aan de Avengers om uit te zoeken. Toegegeven, dit scenario is natuurlijk gebaseerd op de eerdere Galactus-verhalen en lijkt daardoor misschien iets te veel op Fantastic Four, maar Galactus is nu eenmaal Galactus…
Wat als Kang als slechterik optreedt op een heel psychologische manier: hij laat eerst allemaal Avengers samenkomen uit verschillende alternatieve universums, wat kan door de tijdlijnsplitsingen in bijvoorbeeld Loki. Echter is het niet zijn plan om ze tegen hem te laten vechten: hij laat ze juist vergeten wie ze zijn. Hij manipuleert technologie zodanig dat de superhelden niet meer weten wie ze zijn en gewone mensen zijn. Wat blijft er nog van de superhelden over en hoe gaan ze zich dan wapenen tegen Kang? Zeker als er op een interessante manier een gave wordt gevonden, kan dit ook tof zijn om wat meer menselijkheid in de serie te brengen: immers zullen echte gewone mensen dan ook gaan proberen of ze superkrachten hebben.
Wat als Kang de Veroveraar per ongeluk een chronos-implosie veroorzaakt, waardoor alle Kangs tegelijk in een tijdlijn voorbijkomen. Terwijl allerlei fundamenten van tijd worden vernietigd, moeten de Avengers vechten in een steeds jonger wordend universum, dat helemaal teruggaat tot net na de oerknal. We weten dat Marvel van gekke tijdlijnen houdt, maar dit is weer op een heel andere manier spelen met dat idee: en er komt bovendien wat wetenschap bij kijken, wat de film tegelijkertijd controversieel kan maken.
Marvel laat misschien in Doomsday wel zien dat het zelf ook een beetje moe wordt van al die universums die maar naast elkaar bestaan, iets waar het publiek wel eens commentaar op heeft. Een van de nieuwste theorieën is dat Steve terug zou zijn gegaan in de tijd om zo met Peggy te kunnen zijn, waardoor hij heeft gezorgd voor universums die juist tegen elkaar aan zijn gaan botsen. Iets wat Dr Doom totaal niet bevalt, waardoor hij er alles aan gaat doen om achter Captain America aan te gaan. En daar kan de misschien wel nietsvermoedende Cap’tain wel wat hulp bij gebruiken.
Misschien is het voor Doomsday wat vroeg, en zit dit eerder in Secret Wars, maar wat als de ‘God’ uit Marvel-comics, de One Above All, zijn bewustzijn verliest? Het hele multiverse stort in en alleen met alle Avengers samen kan er iets aan worden gedaan. En let op, dat betekent dus elke versie uit elke tijdlijn en universum van elke superheld. Het is echt een doemsdag waarop alles zou samenkomen, maar tegelijkertijd: wat komt hier dan nog na? We vinden dit dus niet een heel waarschijnlijke theorie, maar het zou wel de ultieme Avengers-film zijn, toch? Misschien eentje waarin het helemaal misgaat, waarna er in ‘Secret Wars’ een jaar later toch nog een oplossing voor komt?
Waarschijnlijk krijgen we ergens in december nog wel een trailer te zien die hopelijk iets meer weggeeft van het verhaal van de nieuwe Avengers-film, maar we moeten nog wel even wachten voor hij uitkomt. Avengers: Doomsday draait 18 december 2026 in de bioscoop.