Dit is de cast van The Avengers: Doomsday

Alle castleden van de aankomende Marvel-film Avengers zijn aangekondigd. Disney laat weten dat Anthony Mackie, die we kennen als de nieuwe Captain America, Chris ‘Thor’ Hemsworth en Vanessa Kirby, die we kennen als Invisible Woman uit Fantastic Four, in Avengers: Doomsday zitten.

Avengers: Doomsday

Er zijn op een heel traag tempo meer aankondigingen gedaan: Sebastian Stan is de Winter Soldier, Letitia Wright als Shuri / Black Panther, Paul Rudd als Ant-Man, Wyatt Russell als US Agent, Tenoch Huerta Mejia als Namor, Ebon Moss-Bachrach als The Thing, Florence Pugh als Black Widow, Simu Liu als Shang-Chi, Kelsey Grammer als Beast, Lewis Pullman als Sentry en Danny Ramirez als Falcon.

De film, die wordt geregisseerd door de broers Russo, wordt verwacht op 1 mei 2026. Er is nog weinig over de film bekend, behalve dat de opvolger al een jaar daarna komt en ook door hetzelfde regisseursduo wordt aangepakt.

En we weten nu dus wie er in ieder geval in de film te zien zullen zijn, naast natuurlijk Robert Downey Jr. als Doctor Doom. We weten ook al wie er niet in de films zit, namelijk Elisabeth Olsen, die we kennen als Scarlett Witch. Althans, dat ze zegt van niet, maar ze zou natuurlijk zomaar een cameo kunnen hebben. In ieder geval is Disney waarschijnlijk nog lang niet klaar met teasen, want het filmen van de twee Avengers-films begint nu: achter elkaar.