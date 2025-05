Noooo: de twee Avengers-films komen later

De nieuwe films zijn waarschijnlijk de grootste Marvel-producties ooit en misschien wel grootste filmproducties in het algemeen. Leuk om straks met kerst maar Avengers te kunnen gaan, al zijn we er natuurlijk aan gewend dat het meestal zomerblockbusters zijn. Maar met de familie met kerst gaan is ook niet verkeerd; er wordt reikhalzend uitgekeken naar de release van deze films, die waarschijnlijk weer records zullen breken.

Robert Downey Jr als Dr Doom

We weten in ieder geval dat Robert Downey Jr de rol van Dr Doom op zich neemt, waardoor comicfans al maanden aan het gissen zijn hoe dat toch kan. Is hij nog Iron Man? Is hij nog Tony Stark? Was Disney gewoon te lui om een andere acteur te casten? De wildste verhalen doen de ronde en we moeten dus nog langer wachten voordat we daar antwoord op krijgen.

Lees meer over de cast.