HBO Max en Discovery Plus gaan samen als één ultrastreamingdienst

Warner Bros en Discovery gaan samen. Het bedrijf heet Warner Bros Discovery en één van de grootste dingen die hierdoor staan te gebeuren, dat is het samenvoegen van de streamingdiensten. Kijken we straks naar HBO Discovery Max Plus?

HBO Max en Discovery Plus

We hebben het nog maar net in Nederland: HBO Max. Tegelijkertijd bevat streamingdienst Discovery Plus relatief weinig content die grote getalen aan mensen naar de dienst zullen trekken. Een goede keuze dus om die te zien samenvoegen. Met HBO Max heb je toegang tot geweldige series zoals Friends en Sex and the City, evenals Warner Bros-films zoals Dune en Aquaman. Discovery is wat dat betreft een ietwat vreemde eend in de bijt: je kunt er Eurosport op kijken, een paar TLC-series en docu’s van Discovery. Het heeft tot nu toe in ieder geval nog geen series voortgebracht waar iedereen het bij de koffie-automaat over heeft.

Warner Bros en Discovery gaan samen voor een bedrag van 39 miljard euro. Warner Bros-streamingdienst HBO Max en Discovery Plus zijn beide nog niet heel ‘oud’: HBO Max ging live in mei 2020 (en in maart 2022 in Nederland) en Discovery Plus verscheen maart 2020 (en begin 2021 in Nederland). Inmiddels heeft HBO Max al in een vrij korte tijd 74 miljoen abonnees aan zich weten te binden, terwijl Discovery Plus slechts 22 miljoen abonnees heeft. Gecombineerd komen de streamingdiensten uit op een kleine 100 miljoen abonnees, maar er zal ook veel overlap zijn waardoor het waarschijnlijk iets lager uitvalt. Sowieso veel lager dan Netflix met zijn 221 miljoen abonnees.