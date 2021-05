Amazon neemt filmstudio MGM over: binnenkort veel meer films en series op Prime Video

MGM, wat staat voor Metro Goldwyn Mayer, ken je ongetwijfeld van het bekende logo met leeuw. De filmgeschiedenis van MGM is gigantisch en bestaat uit meer dan 4.000 filmtitels en nog zo'n 17.000 series en tv-programma's. De bibliotheek van Amazon is daarmee enorm gegroeid. In totaal heeft MGM meer dan 180 Oscars en 100 Emmy's gewonnen. Dat zijn indrukwekkende aantallen en daar zitten grote filmtitels tussen. We noemden al de James Bond-reeks, maar ook Thelma & Louise, Rocky, Basic Instinct en Silence of the Lambs komen uit de 'keuken' van MGM. De overname van Amazon werd bekendgemaakt door het bedrijf zelf in een verklaring.

Amazon heeft vandaag een megadeal gesloten. Ze nemen namelijk filmstudio MGM over en daarmee zijn ze in één klap een stuk groter geworden in de wereld van streamingdiensten. Op Prime Video vind je al veel goede films en series, maar het aanbod wordt met de overname van MGM veel groter. Onder andere de James Bond-films komen uit deze koker. Maar ook series als Fargo en The Handmaid's Tale zijn door MGM gemaakt. Amazon moest 8,45 miljard dollar neertellen voor het uitbreiden van de portefeuille. Daarmee blijven ze de concurrentie aangaan met andere wereldwijde aanbieders zoals Netflix en Disney+ .

Aantrekkelijker aanbod van Amazon Prime Video

De grote streamingdiensten doen er alles aan om groter te worden én blijven. Dus moet er aan acquisitie worden gedaan. Jeff Bezos, de man achter Amazon, deed in 2016 de uitspraak dat hij zijn "eigen Game of Thrones" wilde hebben. Inmiddels breidt het aanbod op 'zijn' Amazon Prime Video snel uit en met alle films en series van MGM erbij wordt het een nog serieuzere concurrent voor Netflix. Waar het aanbod wat begint op te drogen. De uitspraak van Jeff Bezos is niet gek, want een grote kaskraker zoals GoT zorgt voor een groter publiek. Veel Originals op Prime krijgen lovende kritieken, maar zijn niet wereldwijd bekend. Onder andere Fleabag (ga deze fantastische Britse serie kijken!) en The Marvelous Mrs. Maisel kregen alleen maar goede recensies. Maar het zijn niet de series waarover je met vrienden praat.

Aantal films en series van streamingdiensten

Als we kijken naar het aanbod op de verschillende streamingdiensten in Nederland, dan steekt Netflix er nog met kop en schouders bovenuit. Dit is wat je nu kunt bekijken:

Netflix: 4.627 films en series

Videoland: 1.985 films en series



Amazon Prime Video: 1.674 films en series



Disney+: 1.494 films en series

Jeff Bezos kan dus wel in zijn nopjes zijn, want het aanbod op Prime Video neemt waarschijnlijk enorm toe. Nu verwachten we niet dat de complete catalogus in één keer te zien zal zijn, maar de toppers kunnen we vast wel verwachten. Straks kun je dus nog veel langer scrollen door het aanbod terwijl je overweldigd wordt door keuzestress. Bedankt Jeff!