Deze bioscoopfilms komen nu naar streamingdiensten

Het zat zo lekker in de bioscoop vorige week: twee films achter elkaar kijken, een van de weinige sociale dingen die nog konden ondanks het coronavirus. Helaas: na één film moesten we de bioscoop verlaten, waardoor we die andere film -Onward- moesten missen. Inmiddels is er hoop, want steeds meer bioscoopfilms komen naar streamingdiensten.



Thuisbioscoop

Het is natuurlijk niet hetzelfde als in een donkere ultrazaal zitten op zo’n roodfluwelen stoel, terwijl de verse popcorn piept tussen je tanden. Maar als je thuis een beetje een goede televisie hebt en er bij de supermarkt nog magnetronpopcorn kunt kopen, dan kom je al een heel eind. Het voordeel? Niet wéér die bierreclame hoeven zien die al veel te lang in de bioscoop ‘draait’ voor de film start. En niet weer hoeven luisteren naar mensen die niet met hun mond dicht kauwen. En er is nóg een voordeel: even kunnen pauzeren als je moeder belt, de pizzakoerier aanbelt of er een plaspauze nodig is.

Het enige nadeel van die thuisbioscoop, dat was altijd dat je er niet de nieuwste van de nieuwste films kon zien. We zien de laatste jaren de bioscooprelease en die in virtuele videotheken steeds dichter tegen elkaar aankruipen, maar 1 op 1 is het vaak nog niet. Er moet immers genoeg reden blijven om naar de bioscoop te gaan. Nu dat echter niet meer kan door maatregelen met betrekking tot het coronavirus, worden we overspoeld met nieuws van films die dan maar op streamingdiensten en de Pathe Thuis-achtigen van deze wereld verschijnen. We noemen er een paar.

The Lovebirds

De romantische actiecomedy The Lovebirds met Issa Rae en Kumail Nanjiani zou op 3 april in de bios draaien, maar komt nu naar Netflix. Wanneer is nog onbekend, maar aangezien de film zo goed als klaar is, verwachten wij hem in april al.