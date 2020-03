Door het coronavirus komen deze films nog lang niet uit

Alternatief: Alle eerdere Bond-films, want uiteindelijk zijn die qua verhaal en opzet niet heel verschillend. En elke Bond-film heeft zo zijn charme. Uiteraard moet je voor je No Time To Die gaat kijken vooral de laatste films met Daniel Craig bekijken, gezien No Time to Die zijn laatste keer als geheim agent 007 zal zijn.

007, Fast & Furious, Mulan: er worden heel wat films uitgesteld door het coronavirus. Dat hoeft echter geen ramp te zijn, want het geeft je wat meer tijd om je goed voor te bereiden. En er zijn genoeg andere films die je kunt kijken in de tussentijd. Wij geven je vast voor diverse uitgestelde films een alternatief.

Peter Rabbit 2: The Runaway

Nieuwe datum: 7 augustus

Alternatief: De eerste Peter Rabbit is een aanrader, maar in plaats daarvan zou je ook kunnen kiezen voor een Shaun the Sheep-film. Een beetje dezelfde kinderlijke humor die je als volwassene toch zal kunnen waarderen. Een andere tip is Paddington. Die film is weliswaar iets zoetsappiger, er zitten een aantal goede grappen in. Bovendien hebben Peter Rabbit en Paddington als boegbeelden van de Engelse koddigheid veel gemeen.

Fast and Furious 9

Nieuwe datum: 2 april 2021 (!)

Alternatief: Er is natuurlijk maar één Fast & Furious-reeks en er zijn geen auto-actiefilms die dat succes hebben kunnen evenaren. Wil je toch wat ronkende motoren en knappe mensen zien? Ga dan voor Need for Speed, Baby Driver of Gone in 60 Seconds.

The Lovebirds

Nieuwe datum: onbekend

Alternatief: Aangezien in The Lovebirds een verhaal wordt verteld over een koppeltje dat zichzelf per ongeluk in een Cluedo-achtig moordverhaal heeft gewerkt. Klinkt bekend? Juist, je kunt Murder Mystery op Netflix kijken, ook zo’n foute film over een koppeltje dat alle clichés uit de ABC-murders tegenkomt.

Mulan

Nieuwe datum: onbekend

Alternatief: Ja, de tekenfilm Mulan natuurlijk. Wil je liever een live action-superheldin aan de slag zien, dan kun je je het beste wenden tot Wonder Woman (die uit 2017).