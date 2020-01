Dit is de ijzingwekkende trailer van A Quiet Place II

Er wordt wat aan een radio gedraaid, terwijl de overlevenden van de eerste A Quiet Place (uit 2018) rustig door een stadje rijden. Er lopen mensen op straat, niets aan de hand. Zou je denken… Nog geen tien seconden later ben je onbewust naar het puntje van je stoel geschoven: de heftige geluiden in deze film die draait om stil zijn komen keihard binnen. Het moge duidelijk zijn, de nieuwe trailer van A Quiet Place: Part II is hier.



Blunt en Krasinski

We zullen niets spoilen over de eerste film, waarin Emily Blunt was te zien als Evelyn Abbott. We volgden Abbott die samen met haar man, gespeeld door John Krasinski, en haar kinderen moest zien te overleven in een wereld waarin zelfs het zachtste geluid al dodelijk kon zijn. Het resultaat? Alles wat geluid maakt in de wereld óf elimineren óf inzetten om de mysterieuze vijand juist op het verkeerde been te zetten. Het resultaat in de bioscoop? Een heleboel bange mensen.

Het is een interessant project, omdat één van de hoofdrolspelers, Krasinski, tegelijkertijd in de regisseursstoel zit. Bovendien heeft hij het druk: zijn carrière is sinds de doorbraak in The Office US niet bepaald in rustig vaarwater gekomen. Hij is op dit moment ook te zien als de grote ster in Amazon Prime Video’s Jack Ryan, gebaseerd op de boeken van Tom Clancy. Ook in A Quiet Place: Part II staat Krasinski aan het roer.