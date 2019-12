Horrify, de streamingdienst voor griezelfans

Eerst waren er wekelijkse series, toen was er bingewatchen en nu is er: een maandelijkse serie. Op de streamingdienst Horrify is de serie Into the Dark van Jason Blum te bekijken en daarbij moet je niet willen bingen. Gelukkig is elke aflevering wel lekker lang. Er is echter nog veel meer te zien op deze Nederlandse streamingdienst, al moet je wel echt een horrorfan zijn.



Horrify

Als je wel eens met mensen praat over Disney+, dan gaat het vaak over hoe die dienst kan bestaan naast een Netflix of Amazon Prime Video. Disney+ is er niet om die diensten te vervangen. Datzelfde geldt voor Horrify. Het is ongetwijfeld niet de enige streamingdienst die je zal hebben, maar als je van horror houdt dan vind je er wel heel veel content op om volledig aan je horrortrekken te komen. De app is ook vrij steady, wat een erg lekker gevoel is gezien de vele haperingen die Disney+ en Netflix de laatste tijd hebben.

Wat tof is aan de app, dat is dat er wel voor een brede smaak aan horrorfilms is gedacht. Je kunt bijvoorbeeld klassiekers kijken als Night of the Living Dead en oude monsterfilms zoals Nosferatu, maar ook science fiction-flicks waarbij het niet zozeer gaat om gorigheid of jumpscares, maar juist om dat onaangename gevoel van potentieel buitenaards leven. Het aanbod is groot en het is wat overweldigend omdat het allemaal horror is, maar dat is alleen maar goed: je vindt er altijd wel een griezelfilm om van te genieten.