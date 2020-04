Streamingdiensten in Nederland concurreren nu flink met elkaar: een overzicht

We kijken al jaren graag on demand naar films en series. En nu we voorlopig nog veel meer tijd thuis doorbrengen misschien wel meer dan ooit. Vraag je vrienden maar eens naar tips voor een leuke serie en je wordt overstelpt met reacties. Netflix hebben we bijna allemaal, maar is allang niet meer de enige streamingdienst met een aantrekkelijk aanbod. En al die aanbieders 'moeten' wel met elkaar concurreren om ons over te halen nog een abonnement af te sluiten. Dat doen ze dan ook massaal, van gratis proefperiodes tot lage maandbedragen.

Vergelijken streamingdiensten Nederland

Wij hebben de aanbieders voor je op een rijtje gezet. Inclusief voorwaarden en kosten. Let op! Dit kan tussentijds wijzigen, dus check vooral zelf even de site voor de meest actuele informatie.

Netflix