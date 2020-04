​Vanaf vandaag geeft Pathé je elke dag gratis een film

Het is 9 uur en dat betekent dat je vanaf nu op de social media-kanalen van Pathé een code kunt scoren voor een gratis film. Het gaat om een film op Pathé Thuis die die hele dag beschikbaar is. Vandaag is dat Rambo: Last Blood.



Gratis film van Pathé

Vanwege de coronacrisis zitten veel mensen thuis en is het bovendien niet mogelijk om naar de bioscoop te gaan. Pathé heeft daarop besloten om vanaf vandaag, maandag 6 april, tot en met dinsdag 28 april via hun digitale videotheek Pathé Thuis een film aan te bieden. Het gaat niet om een vrije keuze, want elke dag om 09:00 uur verschijnt de code voor een door Pathé geselecteerde film online.

Toch zijn het niet de minste films, want vandaag kun je Rambo: Last Blood zien, maar ook Huisvrouwen Bestaan Niet en Midway zitten in de selectie. Kortom, er komt een heel scala aan genres voorbij, van familiefilms tot actiefilms en Nederlandstalige films. Je kunt de film die dag tot 23.59 gratis kijken. Pathé doet er ook nog een gratis popcornbak mee: je moet hem alleen zelf printen en in elkaar zetten.

Pathé Thuis

Om gebruik te maken van de actie heb je wel een Pathé Thuis-account nodig, waarna je vervolgens via je smartphone, tablet, laptop, pc, smart-tv of online mediaspeler kunt kijken. Sowieso is het de moeite waard om het aanbod van Pathé Thuis in de gaten te houden, want menig film die net uit de bioscoop is of er zelfs nooit in is gekomen omdat de bioscopen dicht zijn, wordt nu via dit soort video-on-demand-diensten aangeboden.

Erg aardig van Pathé om ons in deze bijzondere tijd als cadeautje extra entertainment te bieden. Ben je nieuwsgierig naar welke films er door het coronavirus zijn uitgesteld? Daar hebben we recentelijk een lijstje van gemaakt, met alternatieven, zodat het wachten je hopelijk iets makkelijker afgaat.