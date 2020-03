Alles van Jiskefet binnenkort te zien op Amazon Prime Video

Van begin jaren '90 tot 2005 was Jiskefet ongekend populair. De serie, gemaakt door Michiel Romeyn, Herman Kock en Kees Prins, zat vol met humoristische sketches. Vooral Debiteuren/Crediteuren en de Lullo's sloegen aan bij een groot publiek. Die klassiekers zijn al te zien op Amazon Prime Video en binnenkort vind je zelfs alle sketches van Jiskefet op de streamingdienst, inclusief niet eerder vertoond materiaal. Dit kan weleens een grote hit worden voor Amazon Prime, want Jiskefet wordt tot op de dag van vandaag nog veel bekeken en geïmiteerd.

Goeiesmorgens Juffrouw Jannie

Fans hebben waarschijnlijk nog wel ergens de dvd-boxen liggen of kijken af en toe nog een sketch terug op YouTube. Het zal voor liefhebber toch wel een lekker vooruitzicht zijn om het hele oeuvre van de mannen achter elkaar terug te kunnen kijken. Binnenkort schalt 'Goeismorgens juffrouw Jannie' weer door je woonkamer. Net als 'Heb je nog geneukt?', 'Haar in m'n glas' en 'de Pizzabezorger' in het studentenhuis van de Lullo's. Persoonlijk vond ik de Duitse en legendarische Sinterklaas aflevering van Debiteuren/Crediteuren hilarisch.

Licentie aan Amazon Prime Video verkocht

In samenwerking met de producent verkocht Jiskefet de licentie aan Amazon. Michiel Romeyn vertelt hierover: “Ik ben trots dat er nog steeds zoveel vraag is naar het Jiskefet materiaal en erg blij dat Amazon de waarde ziet en ons de mogelijkheid geeft om het materiaal bij de mensen thuis te krijgen. We waren al begonnen met het aanleveren aan Amazon Prime Video, maar omdat er op dit moment zo veel vraag naar is hebben we besloten om veel afleveringen versneld beschikbaar te maken.”

Jiskefet = vuilnisemmer

Wist je dat Jiskefet het Friese woord is voor vuilnisemmer? Naast de Lullo's en Debiteuren/Crediteuren maakte Jiskefet nog veel meer. Wie kent bijvoorbeeld De Dierenwinkel, Tampert en Multilul nog? Tampert is een hilarische persiflage op de Duitse krimi Derrick en gesproken in steenkolenduits.

Je kunt binnenkort alle afleveringen van Jiskefet bekijken op Amazon Prime Video. Op dit moment staan er al 75 klassiekers op. Geniet alvast van de bekende Sinterklaas aflevering!