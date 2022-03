MGM is nu van Amazon: James Bond en Rocky op Prime Video

Filmstudio MGM is nu officieel van Amazon. Het winkelplatform betaalde 8,5 miljard dollar voor het filmbedrijf, wat omgerekend zo’n 7,6 miljard euro is. Hiermee wordt Amazon Prime Video ineens een stuk interessanter, want onder andere James Bond en Rocky Balboa maken hun opwachting op de streamingdienst.

Amazon Prime Video Er werd even gevreesd dat Amazon MGM niet zou mogen kopen, maar inmiddels is de kogel door de kerk. De autoriteiten hebben zich rustig gehouden en staan dus toe dat het bedrijf van ‘de glimlach’ het bedrijf van de brullende leeuw koopt. Het is goed nieuws voor iedereen met een Amazon Prime Video-abonnement, want de streamingdienst wordt hierdoor in één keer een stuk uitgebreider. Amazon schrijft: De legendarische, bijna eeuwenoude studio - met meer dan 4.000 filmtitels, 17.000 tv-afleveringen, 180 Academy Awards en 100 Emmy Awards - zal een aanvulling zijn op het werk van Prime Video en Amazon Studios om klanten een gevarieerd aanbod van entertainment te bieden.” Amazon lijkt zich ook bewust te worden van de hete adem van de veelheid aan nieuwe streamingdiensten, waaronder HBO Max, maar ook een aantal streamingdiensten die we bijvoorbeeld in Nederland nog niet hebben.

Geen topproductiestudio De reden dat de Europese Commissie de overname goedkeurt, is omdat het niet ziet hoe dit de concurrentie beïnvloedt. De overlap tussen Amazon en MGM is erg klein en de toevoeging van de content van MGM aan het Prime Video-aanbod van Amazon zou geen significante invloed hebben op de positie van Amazon als aanbieder van retaildiensten. De EU was zelfs vrij uitgesproken over MGM: “MGM's films vertegenwoordigen slechts een beperkt deel van de inkomsten van de EER [Europese Economische Ruimte. Bovendien behoort MGM over het algemeen niet tot de topproductiestudio's, ondanks zijn rechten op succesvolle filmfranchises zoals James Bond.” Waarschijnlijk zal het Amazon weinig deren dat de EU zo over MGM spreekt: immers is het waarschijnlijk allang blij dat het zijn aanbod op Prime Video nu flink kan uitbreiden met films als Raging Bull, Thelma & Louise, The Silence of the Lambs en Creed, naast de Rocky-reeks en de zeer geliefde film van James Bond. Het telt er immers niet voor niets zoveel geld voor neer. Al is het niet de grootste aankoop die Amazon ooit deed, dat was namelijk de acquisitie van Whole Foods van 13,7 miljard dollar (12,3 miljard euro).

Shark Tank Wij begrijpen in ieder geval niet helemaal waarom de EU zo’n houding aanneemt tegenover MGM, want er zijn veel fantastische en uiteenlopende films van Metro-Goldwyn-Mayer: Dog, Licorice Pizza, House of Gucci, The Addams Family 2, Respect, The Hustle en Child’s Play. Qua series kun je onder andere denken aan The L Word, Teen Wolf, Stargate, Messiah en Shark Tank. Wanneer al dit moois op Amazon Prime Video verschijnt is onbekend. Amazon zal waarschijnlijk kiezen voor een paar series en films per week om je terug te laten komen voor nieuwe content en niet naar een van die andere tientallen streamingdiensten gaat.