Netflix komt met eigen first-person shooter

Tegenwoordig vind je binnen Netflix een tabje genaamd Games, waardoor je niet meer op het internet hoeft op te zoeken welke games tot de ‘stal’ van Netflix behoren om ze vervolgens op te snorren in de App Store of Google Play. In dat tabje zie je de games die de streamingdienst gratis beschikbaar stelt en daarover is goed nieuws te melden: er zijn twee games bijgekomen. Bovendien lanceert Netflix binnenkort zijn eerste first-person shooter.

This Is A True Story

De twee nieuwe spellen heten This Is A True Story en Shatter Remastered. Shatter Remastered valt meteen op als game, want het lijkt op een soort Tetris meets Pong. De Nieuw-Zeelandse studio PikPok heeft echter een vernieuwde versie gemaakt van Shatter, een PlayStation 3-spel uit 2009. Je moet in dit spel, net als in bijvoorbeeld DXBall, een bolletje tegen steentjes laten kaatsen om ze zo weg te spelen. Je kunt hiermee highscores scoren en zien hoe jouw kunsten zich verhouden tot die van de rest van de wereld. Niet heel ingewikkeld, gewoon een simpele game om wat tijd te verdoen als je op de bus staat te wachten of als je niet in slaap kunt komen.

De tweede game is van een heel ander kaliber, want in This Is A True Story ben je een meisje dat water moet halen voor haar familie. Iets dat we in Nederland niet echt kennen (behalve naar de kraan in de keuken lopen), maar dat vooral in ontwikkelingslanden standaard is. Het spel is dan ook niet alleen een kunstwerk om te zien, het heeft ook daadwerkelijk een maatschappelijke functie.