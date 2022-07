Naar originele Nederlandse content op HBO Max kun je fluiten

Uitgerekend een paar dagen nadat de Nederlandse film De Beentjes van Sint-Hildegard online verscheen op de streamingdienst, kondigt het aan dat het in ieder geval niet met originele Nederlandse content zal komen. Variety schrijft dat de streamingdienst het even wat rustiger aan wil doen in Europa qua originele content. Dat is niet zozeer omdat HBO Max wispelturig is: het zou komen door de samenvoeging van Discovery+ en HBO Max. Hierdoor kijken de bedrijven naar de strategie voor Scandinavië en Centraal-Europa. En ja, als je 2,8 miljard euro kunt besparen door Europese originals te schrappen, dan is die keuze in het geval van HBO om dat te doen.

HBO Max is pas een paar maanden neergestreken in Nederland, maar het moet nu al een belofte breken. Die Nederlandse content die zou komen, die komt er niet. Tenminste, geen originele Nederlandse content. Waar HBO eerst nog hoog van de toren blies over de vele kwalitatief goede Europese films en series die het financieel ondersteunde, gooit HBO Max zijn plannen nu helemaal om.

Europese content

Hoewel het klopt dat de populairste content op HBO Max wel Amerikaans is, zoals Euphoria, Westworld, Game of Thrones en Succession, is Nederlandse content op streamingdiensten wel populair. Kijk naar bijvoorbeeld Undercover op Netflix en Mocro Maffia op Videoland: toffe originals die zeker mensen naar de streamingdienst trekken. HBO Max had ook al een Nederlandse original aangekondigd: FBoy Island. Helemaal origineel zou dat trouwens niet zijn: het is gebaseerd op de Amerikaanse versie van het programma, waarin deelnemers moeten zien uit te zoeken wie van de vrijgezelle aanwezigen oprecht is en wie niet.

Het is jammer dat HBO Max zo kort na de introductie al zo’n belofte breekt. Hoewel er zeker nog heel veel goede content over is en ongetwijfeld nog bijkomt, biedt het toch meerwaarde om een paar Nederlandse originals te hebben. Prime heeft bijvoorbeeld Million Dollar Island en Discovery+ is de plek waar je Sex Tape kunt zien. Aan de andere kant zijn dit soort shows waarschijnlijk minder populair dan series waarin wat meer geld gaat zitten, zoals Dirty Lines op Netflix of de Netflix Original Ferry. Niet voor niets gooit de rode N er veel marketing tegenaan: dit zijn heel eigen producties die publiek trekken.