Pareltjes van 2023 - deze HBO Max-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is HBO Max aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op HBO Max moet je zeker kijken. Love & Death Het is een bizarre vertelling over een moord in een super-Christelijke gemeenschap, en ook nog eens door mensen van wie je het totaal niet verwacht. Maar de hele affaire waar het allemaal mee begint is eigenlijk al een bizarre situatie op zich. De manier waarop twee mensen een buitenechtelijke affaire beginnen is net zo bijzonder als de mensen zelf. Met een fantastische rol door Elizabeth Olsen en Jesse Plemons, die beiden sowieso ewl durven als het gaat om bijzondere rollen.

Our Flag Means Death We zijn op de redactie van DutchCowboys wel fan van Taika Waititi en hoewel hij niet altijd in goud weet te veranderen wat hij aanraakt, garandeert hij wel dat er iets origineels uitkomt. In Our Flag Means Death volgen we een groep piraten die in de gouden eeuw der piraten in aanraking komt met Blackbeard. Het is eigenlijk een bizar groot water-avontuur waarin het ene personage nog gekker is dan het andere.

After the Bite We blijven even bij de zee, want in de documentaire After the Bite leren we hoe Cape Cod omgaat met de haai nadat er iemand fataal wordt gebeten door zo’n dier. We kennen dat in Nederland natuurlijk niet echt, haaien en haaienbeten, maar het is wel interessant welke belangrijke zaken er zoal spelen en hoe dit alles past binnen een veranderende wereld waarin klimaatverandering een steeds grotere rol speelt.

Julia Julia is een serie over de bekende kokkin Julia Child die in de jaren ‘60 Amerika overnam met haar Franse cuisine. De serie is heel charmant en wandelt tussen comedy en drama, waarin vooral het tijdsbeeld heel bepalend en leuk is. Dat komt mede door Sarah Lancashire die simpelweg Julia IS. Ze is zo’n markante vrouw. En haar man die altijd aan haar zijde staat, dat is zo koddig om te zien. Julia is geen serie voor heel stoere mensen, maar als je wel iets positiefs en grappigs kunt gebruiken, dan kan Julia je daar zeker bij helpen. Heerlijke kneuterigheid past bovendien ook wel bij kerst.

The Last of Us Er is niet heel veel interessant nieuws op HBO Max verschenen dit jaar, er waren weinig grote hits, behalve eentje: The Last of Us. We waren meteen fan en noemden het zelfs een serie die ons bijna de geweldige gamefranchise deed vergeten. Het is jammer dat het door de stakingen in Hollywood dit jaar zoveel vertraging heeft opgelopen, want we kunnen echt niet wachten tot het tweede seizoen van start gaat. Wat een cliffhangers.

Succession Oke, er is nog een grote hit op HBO Max, maar die nam dit jaar juist afscheid na heel veel seizoenen. Succession is een praatserie, maar wel eentje die je meteen al meesleept vanaf het moment waarop paplief in het ziekenhuis terechtkomt en het gekonkel tussen de kinderen over wie de baas mag zijn van het bedrijf. Elke persoon heeft zo zijn eigenaardigheden, maar vooral zijn agenda.