'The Making of The Last Of Us' neemt je mee voor een kijkje achter de schermen

Na het spannende eerste seizoen van The Last of Us, waarbij men toegewerkt heeft naar een hele toffe seizoensfinale. Is het nu weer lang wachten op seizoen 2. Daar is als groen licht voor gegeven, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat we die kunnen bekijken.

Het eerste seizoen liep redelijk synchroon met het eerste deel van de game van The Last of Us. Voor seizoen 2 van de serie gaan we waarschijnlijk de kant op van deel 2 van de game. Tot die tijd misschien nog maar een keer The Last of Us Part II spelen op je nieuwe PS5?

Ben je geen gamer dan zit er toch nog iets leuks voor je aan te komen. Want vandaag, maandag 27 maart om 18:00, gaat de Making Of The Last Of Us in première op HBO Max. In deze exclusieve special krijg je een uniek kijkje achter de schermen.